從電競PC跨界到出漫畫！華碩提前布局18歲以下未來玩家

華碩共同執行長許先越出席華碩跨界推出第一本漫畫的新書發表會。

華碩做電競PC跨界到出漫畫！華碩宣布，以電競產品線ROG發展出的IP與角色，推出華碩成立以來第一本漫畫《ROG OMNI無懼特攻》、主攻9至18歲的族群，接下來根據ROG SAGA的世界觀與角色，計畫共推出六至九本漫畫。華碩共同執行長許先越表示，他小時候被漫畫、卡通種下對科技有興趣的火種，長大後投身科技業，他希望華碩ROG這本漫畫也能達到一樣的目標，並讓華碩ROG品牌提前打入18歲以下的未來客群。

今年適逢華碩旗下電競產品線 ROG 玩家共和國成立 20 週年，華碩宣布，與聯經出版展開跨界合作，推出科技普及教育漫畫 《ROG OMNI無懼特攻》，華碩也為此首度在台北國際書展參展、舉行新書發表會，由華碩共同執行長許先越親自站台。

許先越透露，2017年華碩就有出漫畫的想法，去年開始實際執行，他也說，他小時候沒有手機玩，不過小時候看過台灣漫畫家劉興欽的機器人系列漫畫，後來也在電視上看了很多無敵鐵金剛、科學小飛俠等科學卡通，讓他對於科技、技術產生濃厚的好奇心，長大就進入科技的領域。

許先越表示，這一本漫畫是為了9～18歲青少年而設計，不只希望透過軟性的內容，接觸到不滿18歲、華碩現階段ROG產品線價位帶無法觸及的客群，他也希望在小朋友的心目中埋下科技的種子，因為小朋友對科技有興趣之後會有動力去探索，他希望華碩用漫畫，為台灣未來的科技人才埋下一些小小的火種。

華碩文教基金會多年來深入偏鄉推廣科技教育，深知要點燃孩子的興趣，不能只靠設備捐贈或功能性課程，為此，基金會期望以《ROG OMNI 無懼特攻》作為科技橋梁，捐贈 400 本予慈濟靜思閱讀書軒，散佈全台 370 間國中小學，讓學子在享受故事的同時，自然建立數位素養，消弭對科技的距離感，培養出兼具人文素養與科技知識的未來科技人才。



