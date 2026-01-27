從電鍋修到割草機 寮廍里長黃煌証用維修守護地球

（記者陳志仁／台南報導）為了讓「惜物」成為社區日常，台南市麻豆區寮廍里里長黃煌証推動「2026 寮廍里社區維修行動—家電及農機具再生」，並於25日在寮廍里護安宮前舉辦「小家電×農機具」公益維修活動。

圖／台南市麻豆區寮廍里里長黃煌証推動「2026 寮廍里社區維修行動—家電及農機具再生」。（寮廍里里長黃煌証提供）

黃煌証表示，許多看似報廢的器具，其實只是小零件故障，若能及時檢測與修理，不但能減少垃圾量與資源浪費，也能替家庭與農務省下一筆開銷；讓永續不再只是口號，而是人人看得見、做得到的生活方式。

把「好用的工具」留在家裡

此次活動鎖定寮廍里居民日常最常用、也最容易累積損耗的設備，包括電鍋、電風扇等小家電，以及割草機、噴霧機、鏈鋸、各式電動工具等農機具與工具類用品，並由專業師傅進駐社區協助檢測、評估與維修。

圖／黃煌証強調，本次公益維修活動免收檢測與維修工資，民眾僅需負擔「實際更換的零件費用」。（寮廍里里長黃煌証提供）

黃煌証指出，「寮廍里同時具備家庭生活與農作需求，許多長輩或務農家庭仰賴這些工具維持日常運作；透過社區把資源拉近，讓民眾不用一壞就換、也不必為小故障四處奔波，能更踏實地照顧家庭、支持在地農務。」

用「循環」替荷包加分

黃煌証強調，本次公益維修活動免收檢測與維修工資，民眾僅需負擔「實際更換的零件費用」，例如插頭、開關、火星塞、濾網等耗材與零件；並以成本價計費，讓居民在可負擔的前提下延長物品壽命。

活動採「物主事先預約」制度，民眾需先填寫線上表單報名，以提升現場效率、縮短等待時間；黃煌証說，里辦公處希望把一次性的維修服務，轉化為社區長期的資源循環觀念，「修得好就繼續用，修不了也能更清楚知道問題所在，做出更明智的處置。」

本次活動屬社區非營利推廣，不提供維修保固，且因時間、缺件與現場條件限制，不保證100%修復；若需零件而現場缺貨，物主可自行購買後再修或選擇放棄。

另因現場不提供廢棄家電回收，若判定無法修復或民眾決定不修，需將物品自行帶回處理，不得留置現場；維修測試時也請配合引導保持距離，以策安全；黃煌証表示，「規範不是限制，而是讓師傅能專心、讓居民更安心，也讓這份社區互助的美意被好好完成。」

把「惜物」變成寮廍里風景

本次活動由台南市麻豆區寮廍里里辦公處主辦，並結合寮廍社區發展協會、寮廍里護安宮、社團法人台灣親子國際職涯發展協會等單位協力；黃煌証希望透過本次活動，讓大家把「捨不得丟、卻又不能用」的好幫手帶來，透過維修重獲新生，同時也讓彼此看見「修理」背後的價值，省一點資源、減一點碳排、也為社區多添一分溫暖。

