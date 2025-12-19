從需要到被需要 輔具啟發付出之愛

家住南投草屯鎮60歲的「許民旺」，2年前，接連遭遇兒子車禍和父親失智病痛的困境，期間因為慈濟志工及時送來了輔具，舒緩了家人的病苦，他和太太倆感動之餘，雙雙加入慈濟志工行列。許民旺今年也如願受證，夫妻倆每周六利用休假時間，一起到慈濟草屯輔具平台，協助輔具的維護和清洗，從昔日被人幫助的病苦家庭，反轉手心，成為別人生命的貴人。

慈濟志工 許民旺：「在(民國)112年3月，就是我兒子車禍，腳受傷，再來6月就是我父親，因為年老退化失智，他就臥床，臥床要用到輪椅跟氣墊床，因為有(慈濟)輔具，可以讓我兒子跟我父親，在整個照護跟治療上面，都得到很大的幫助。」

許民旺的太太 何金蘭：「這個(慈濟輔具平台)讓我非常地感動，讓我決定跟隨我師兄(先生)的步伐，因為只要對的事情，做就對了。」

這2年來，夫妻倆善用每周六的休假時間，一同到慈濟草屯輔具平台付出。

慈濟志工 許民旺：「做得很歡喜，而且那個(感覺)，跟外面我們像工廠上班，上班那個氣氛跟氛圍，完全不一樣，這個不就是我要的嗎。」

慈濟志工 洪銘輝：「看他們(夫妻)這樣堅忍不拔的精神，持續在做下去，非常令人感動。」

因為家人病痛而和慈濟結緣，許民旺加入志工培訓，今年受證慈誠。

慈濟志工 許民旺：「當他們(病患)跟你講說，謝謝你，我覺得這是我們最大的歡喜，就是在這個地方。」

從保養輔具、協助和自己類似遭遇的病苦家庭，許民旺如今成為醫療志工，一路走來，心念越發堅定，容顏更加歡喜。

