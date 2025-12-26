從霍元甲到小李飛刀 老戲骨高雄：正反派角色都入魂
從「精武門」中的霍元甲、「小李飛刀」中的上官金虹、「隋唐英雄傳」的羅藝……，老戲骨高雄演出一個個經典角色；演藝生涯已超過50年的他至今仍活躍在影視圈，演活江湖百態人的他表示，他選片時從來不在意「形象」，而是故事是否能觸動他。
香港文匯報報導，回憶起高雄的經典角色，觀眾心中想到的第一個可能就是「霍元甲」。1995年的劇集「精武門」由甄子丹、萬綺雯等影星主演，一上映就火爆亞洲。其中由高雄飾演的霍元甲，既有雲淡風輕的大俠之風，亦有仁者無敵的廣闊胸襟，成為無數觀眾心中永恆的記憶。
高雄回憶，當初他只聽過霍元甲的名字，為了深入了解，他做了許多功課，找香港老一輩的功夫師傅諮詢，「我意識到霍元甲並非『用武力解決問題』的人，而是『用武德去說服別人』。」這也是高雄詮釋的霍元甲內核，一名充滿「仁義之心」的仁者，而他的演繹也令觀眾念念不忘。
報導指出，在飾演霍元甲之前，高雄也演過關於霍元甲之子的作品，其中令他印象最深刻的反派角色是「霍東閣」中的風火雷。「霍東閣」是1984年亞洲電視出品的電視劇，由徐小明監製。講的是霍元甲之子霍東閣在父親及陳真相繼去世後，面對內憂外患選擇重振精武門，拯救國家於危亡之中。
高雄飾演的風火雷初期以精通奇門遁甲之術的反派形象登場，多次與霍東閣展開激烈對戰，之後從大惡之人轉變成為保護他人而死的人，令許多觀眾十分難忘。後來高雄去濟南拍戲時，還被附近的居民認了出來，大叫：「風火雷」。高雄笑說：「觀眾叫不出我的名字，但是能夠叫出來我戲裡面的名字，我也很開心。其實不管正派反派，只要演得好都會深入人心。」
大眾對高雄的印象常是武打片或功夫片，但他其實也拍過「香港奇案實錄」的「屋村狂父斬頭」單元。報導稱，這部劇集改編自2005年在觀塘茶寮坳順利邨發生的一宗倫常命案，他在劇中飾演父親「陳強」。高雄透露，他選擇拍攝這部電視劇是因為其很有社會意義，這也是他在選片時非常看重的地方。
高雄說，當時有朋友提醒他，這種電視劇可能會破壞他的影視形象，高雄則認為選片最重要的是故事是否能觸動他。
高雄近期依然活躍在影視圈，他在何澍培導演的「師兄太穩健」中飾演忘情，頗受關注；還在今年8月於愛奇藝播出、由何泓輝執導的「明月入卿懷」中飾演風行雲。他表示，「到現在我沒有想過退休，這個工作是我自己喜歡、自己選擇的，我要尊重它。如果有天我不記得對白，行動也不便，那才到我該退休的時候。」
