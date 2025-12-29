從露肩上衣到比基尼 碧姬芭杜帶動全球時尚風潮

（中央社巴黎29日綜合外電報導）已逝法國傳奇女星碧姬芭杜以學舞時期養成的優雅姿態，從模特兒轉型為演員，她不僅將格紋和豹紋穿出自身風格，略顯凌亂的髮型、煙燻妝、露肩上衣和比基尼至今仍是時尚經典造型。

英國「衛報」（The Guardian）報導，碧姬芭杜（Brigitte Bardot）成為二戰後法國黃金時代的女性代表人物，當時正值法國傳統文化與1950、1960年代巴黎波希米亞精神互相激盪交融的精彩時刻。

她對格紋情有獨鍾，1959年第2次結婚時甚至身穿一襲粉紅格紋洋裝；這股懷舊且甜美純真的女性氣質，彷彿在頌揚法國時尚設計師迪奧（Christian Dior）1940年代末期所推出並風靡全球的New Look系列。

儘管碧姬芭杜天生是棕髮，她的金髮女郎形象已深植人心，半紮半放的頭髮更成為她的招牌造型，這樣隨興慵懶的風格高雅但不拘謹，讓她輕鬆成為注意力焦點。

碧姬芭杜的美貌常被形容為貓科動物，豹紋也成為她的標誌造型之一，不過她最知名的時尚遺產是露出雙肩與鎖骨線條的一字領上衣「芭杜領」（Bardot top）。

這種風格如今帶有甜美的懷舊氣息，但「芭杜領」於1950年代在她推動下蔚為風潮時，仍是相當大膽的選擇。她在1953年坎城影展身穿首件「芭杜領」亮相，這件血紅色上衣寬鬆得幾乎隨時會從肩頭滑落。

碧姬芭杜也帶動比基尼熱潮，法國時尚設計師瑞雅（Louis Reard）1946年發明比基尼後，是她在1952年電影「浪海情姝」（Manina, the Girl in the Bikini）的比基尼扮相讓這個新造型轟動全球。

碧姬芭杜展開模特兒與演員生涯前曾學過芭蕾舞，芭蕾元素持續影響她的造型和姿態，讓她在銀幕上的表現氣韻非凡、宛如女神。

習舞經驗讓她日後仍喜歡戴寬髮帶，避免瀏海掉下來；她也讓為日常穿用設計、鞋底較厚的芭蕾平底鞋成為經典鞋款並熱銷至今。

碧姬芭杜年僅39歲就告別影壇，她的美麗也隨之定格在那個時代；她的時尚遺產不僅展現女性本能與性感，也凸顯最重要的自由姿態。（編譯：洪培英）1141229