從青春到白髮都閃耀 中市府表揚216位民政志工

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府民政局 31日在潮港城表揚來自各區公所、戶政事務所、孔廟及生管處，共計216名績優民政志工。民政局長吳世瑋出席頒獎表示，志工是城市幸福溫度的傳遞者，感謝民政志工夥伴長期無私奉獻，投入志願服務，成為市政推動的重要後盾，也期盼更多市民加入志工行列，匯聚愛與關懷的力量。

吳世瑋指出，民政局長期輔導所屬單位推動志願服務業務，積極擴展服務能量，今年更榮獲「台中市114年度志願服務方案成果評選」三項大獎，包括「推動高齡志工方案甲等」、「推動青年志工方案甲等」及「志願服務多元創新方案甲等」，充分展現民政局在強化志工服務量能、推動青銀共榮與創新發展上的卓越表現。

立法院副院長江啟臣表示，志工與民政團隊的通力合作，是推動城市進步與提升幸福的重要力量，並期勉志工秉持「助人為快樂之本」的精神，持續發光發熱，讓服務成為城市最溫暖、最感動的力量。

民政局指出，在西區區公所服務的陳淑婉志工高齡近90歲，是此次最年長的獲獎者, 她常笑著說：「來公所服務，讓她忘了年齡，也忘了病痛。」以實際行動證明年齡不是限制，而是熱情的見證；而服務年資最資深的志工為南區區公所的林碧霞，投入志願服務近25年，她將每位洽公民眾視為家人，以一句簡單的問候、一次有效的引導傳遞關懷，讓服務成為她生命中不間斷的溫暖旅程。

此外，服務於后里區戶政事務所的羅江錦如志工，累積服務時數達4,598小時，是服務時數最高的志工，她默默耕耘、堅持助人，把每一次服務都視為成就人生的一塊拼圖，讓日子在付出中充滿意義。

民政局說明，此次受表揚的績優民政志工共216位，包括各區公所130位、各戶所78位、生管處及孔廟各4位志工。其中，服務時數達1,000小時以上者有71位，服務年資逾10年的則有72位。此外，孔廟榮獲「高齡志工方案優等獎」、梧棲區公所榮獲「多元創新方案優等獎」，西區戶政事務所則榮獲「青年志工方案優等獎」。