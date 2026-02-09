從青絲到白髮 人間菩薩典範長存

的棒子 已經有兒女傳承 北區資深慈濟志工江林雅美，1984年走入慈濟，長年規畫並承擔慈濟大型活動。40多年來，從青絲到白髮，畢生歲月，長年付出。晚年罹患肺腺癌第四期，一度被醫師宣判只有半年壽命，她仍保持正向心態，說這就是最好的免疫力。人生圓滿，享壽83歲，在慈濟中發揮生命良能與自身價值。

珍惜這一幕，1月29日，新店靜思堂，慈濟人文志業傳家寶贈書儀式，由上人親贈三位資深志工，江林雅美是其中一人。

證嚴上人開示(2026.1.29)：「替你們祝福，大家身體要顧好，長長久久 (上人 您也是)。」

師徒之情。

慈濟志工 江林雅美：「就39歲就認識慈濟，就開始做我喜歡做的事，我那時候 ，人家帶我去看師父的時候，他說他蓋醫院是要救人，他說他沒錢又沒力，但是我只有一條命，我可以出我的一條命，當場我聽了我就哭，我就想說 ，如果我有錢 我可以出錢，我有力 我可以出力，但是我要出一條命 我說我不要，所以我就 我那時候就很感動，我就想說 那我一定要幫師父，蓋這家醫院。」

1984年受證成為慈濟委員，長年規畫並舉辦大型活動，可說是廣結善緣的活動達人。而她自以為的成就，上人卻為她上了一課。

慈濟志工 江林雅美：「就非常高興地回去花蓮報告上人，上人面無表情 他說妳在高興什麼，妳知道 多少人在受災嗎，我那時才警覺到，真的 我們都沒有感受到，我們這些錢送去的時候，要感受到他們的苦。」

感受。在1991年大陸全椒，為水患受災群眾，發送救助金及棉衣褲。1995年整理各界衣物，愛心捐助送南非。活動是一天，做人是一生。40多年來，從青絲到白髮，畢生歲月，長年付出。

慈濟志工 江林雅美：「其實我那時候做活動組，一路走來的時候 我也遇到很多困難，比如說我喉嚨開刀，比較有聲音了 上人剛好來，我就跟上人講說，我這次開刀 都沒聲音，我先生說 我都不會罵人了，上人就跟我開示說，嘴不罵 不能用心罵。」

而晚年檢查出肺腺癌第四期，她的智慧，寬心看待，三分真病，七分心病。

慈濟志工 江林雅美：「我們慈濟人 當你生病的時候，才能要考驗你對上人的法，有沒有受用，醫生跟我宣判 說我的生病，肺腺癌第四期 只有半年，我連一點的煩惱都沒有，我照常睡得好 不去想，跟著上人 我這一生是非常值得，我明天若走了以後，我是不悔的人生，所以我真的要非常感恩。」

