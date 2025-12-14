從青花瓷到汝窯天青色 國美館講座帶民眾探索宋代文化

《天青叩寂》系列講座十二月在國立臺灣美術館 2F 多媒體講堂展開，首場活動即湧入滿場聽眾，反應熱烈。

「天青色等煙雨，而我在等你」 周杰倫〈青花瓷〉的歌詞廣為傳唱，但其靈感並非來自青花瓷，而是源自宋代汝窯獨有的天青釉色。為讓更多民眾以更易親近的方式認識宋代工藝與歷史美學，《天青叩寂》系列講座十二月在國立臺灣美術館 2F 多媒體講堂展開，首場活動即湧入滿場聽眾，反應熱烈。

第二場講座，由國立中興大學歷史學系主任侯嘉星主講。他以「華胥之夢」為題，從北宋經濟繁榮、文化發展到人民日常生活，帶領觀眾理解一千年前中國社會的高度成熟。侯嘉星特別以《東京夢華錄》與〈清明上河圖〉為例，解析北宋首都汴梁百萬人口的大城結構，並說明宋人如何在紙業、印刷、商業、市集文化與城市治理等方面展現創新能力。他指出，宋代人民文教程度普遍提升，不僅廣泛閱讀、聽書、賞藝，更將美感與生活結合，使「審美」成為城市文化的核心精神。此場講座讓許多教師、家長與青年聽眾深刻感受到文化教育與社會發展的密切連動。

隨後的三場講座則從工藝與文化交流層面，補充民眾對青瓷美學的理解。古陶瓷研究者洪銘廣以越窯為主題，介紹唐至五代的茶文化興起如何推動瓷器外型、釉色與技術革新，使越窯成為汝窯的技術源頭。16日，他以更精簡的方式帶領觀眾認識高麗青瓷，說明東亞文化互動如何促成象嵌工藝的誕生，並影響後世美學風格。20日壓軸由國際策展人王焜生壓軸登場，以「宋朝美學」為切入點，帶領民眾理解文人精神如何轉化為器物造型、書畫風格與生活文化，使宋代成為東亞美學的重要基礎。

六場講座均由阜春居主理人陳柏磬進行「器物導覽」，透過實際器物的胎質、釉色與造形細節，引導觀眾用更生活化的視角理解青瓷工藝。他分享，〈青花瓷〉中的「天青色等煙雨」其實源自作詞人方文山對汝窯天青釉色的震撼，而非青花瓷本身。「希望民眾走進國美館，都能帶著如朗朗天空般的心情回家。」陳柏磬說。

100 芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，本系列講座以「知識推動美學、文化走進生活」為核心，希望建立跨世代、跨族群皆能參與的公共文化教育平台。《天青叩寂》展期與系列講座自即日起至21日，已成為今年度最具教育意義的宋代藝術推廣活動之一。