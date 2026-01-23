從韓戰到寶島 見證反共義士落地生根的人生

20260123103050_0_006ccc

▲莒光園地企劃團隊採訪榮民王伯伯。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】國防部政治作戰局與「莒光園地」企劃團隊在南投縣榮民服務處的陪同下，在「123自由日」前夕前往中寮山區，採訪年逾九旬的韓戰反共義士王約林伯伯，記錄其年少打游擊、被迫編入共軍，參與中共「抗美援朝」戰役，一度成為戰俘，最終選擇來到台灣過上嚮往的自由民主生活，他崇尚民主自由，生活簡約、自律，感恩且崇尚養生的人生故事，令採訪團隊深受感動。

▲榮民王伯伯親手準備一桌熱騰騰的素菜料理榮民王伯伯(左4)南投縣榮服處羅婷婷副處長(右3)。（圖／南投榮服處提供）

王伯伯出生四川，少時曾參與游擊隊，幫助校長躲避共產黨迫害。其後，被迫編入共軍「志願軍」赴韓作戰，大難不死卻淪為戰俘，在戰俘營度過近3年的歲月，他表示始終對自由台灣充滿嚮往；後來，在交換戰俘時，毅然選擇到台灣，成為民國四十三年隨一萬四千餘名「反共義士」中的一員。他來台後繼續從軍到退伍後自謀生活的點點滴滴娓娓道來，歲月悠悠如今已過70餘載。王伯伯如今獨居南投縣中寮山區，長年茹素十分注重養生，平日生活自律，每天進行靜坐、運動高齡之姿仍身體硬朗，還能開車上下山採買辦事，生活自理不假他人之手，他得知此次採訪行程，特地親手準備一桌熱騰騰的素菜火鍋熱情款待，充分展現老兵堅毅不屈的生命力，讓眾人深受感動。

榮服處副處長羅婷婷與平時負責服務伯伯的社工員、社區服務組長為了讓伯伯輕鬆受訪，全程陪同並適時為鄉音濃厚的伯伯擔任翻譯。她說明由於王伯伯來臺後再度投身軍旅，且以士官身分服役多年後退伍，取得榮民身分，由國軍退除役官兵輔導委員會透過榮服處服務照顧其晚年生活，除了就養榮民的生活給付，還有社區服務組長定期訪視關懷，藉由提供物資補給與協助申請安裝遠距照護系統等生活協助，讓伯伯能獲得周全照顧。

南投縣榮民服務處王怡文處長表示今天是「123自由日」，或許年輕世代對於這個具有重要歷史意義的日子，感受並不深刻，但是當年反共義士的選擇不僅改變個人命運，更深刻影響臺灣自由民主的歷程，1月23日自由日此兩岸氛圍嚴峻的此刻，「莒光園地」透過口述歷史的方式採訪王伯伯、記錄反共義士的故事，十分有意義，歡迎大家點閱一起走入時光隧道，感受伯伯追求自由民主已他鄉為故鄉的人生故事。