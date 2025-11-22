從預售屋到現代風，42坪親子宅以奶茶色實現溫潤生活感
編輯 陳思靜｜圖片提供 豐聚室內設計
小編帶你看好宅
42坪的現代風住宅，從預售屋階段便展開了一場「理想之家」的細膩構築。屋主希望未來的生活空間不僅明亮、清爽，更能在溫潤的色調中流露家的溫度。由於一家四口皆需使用書房，因此特別要求設計師規劃出一張能容納四人同時使用的大桌面，讓閱讀、工作與親子互動都能自在發生。兩間小孩房則盡可能等大，皆設置標準雙人床與書桌，讓兄妹倆在平等舒適的環境中成長。
設計師自預售階段便全程參與，從格局客變、選材配置到交屋驗收，與屋主建立了深厚的信任。為了讓空間比例更為均衡，設計師提出將原有的一間浴室退除，改為實用的儲藏室，同時將主臥與次臥對調，使主臥仍保有更衣室與主浴空間，而兩間次臥則能取得更理想的尺寸平衡。
整體空間以柔和的奶茶色為基調，搭配淺木質、金桐與綠意點綴，勾勒出自然又清新的現代氣息。客廳、餐廚與書房以開放格局串聯，圓弧天花延伸至餐桌上方的圓形吊燈，柔化了線條，也讓空間更顯溫潤圓融。而玄關一路延伸至電視牆的木質櫃體，以內凹弧形銜接大理石立面，使整體視覺既簡潔又具層次。
小編的最愛
書房背倚於客廳後方，開放與收納兼具的書櫃，不僅隱藏了五彩繽紛的書籍，也成為屋主收藏旅遊回憶的展示牆。廚房選用奶灰色櫥櫃面板，與整體的文青質感相呼應。至於主臥，以圓融的線條與溫柔色調，讓木質結合特殊漆牆，並於衣櫃旁設置小書桌，讓功能與美感並存。
豐聚室內設計／黃翊峰、李羽芝
地址：台中市南屯區向上路三段367號
電話：04-23196588
Email：jtid2007@gmail.com
網站：http://www.fertility-design.com
