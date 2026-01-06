從預算法看高檢署對高虹安案提上訴 曾資程：司法不該為不實申報背書

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安立委期間涉貪助理費高院二審判決撤銷原一審7年4個月判決，改判使公務員登載不實的偽造文書罪6月，高檢署昨天已針對此案提起上訴，新竹市議員曾資程也以預算法明定人事費不得流用來看此案，認為司法不該再開例外，或用大水庫理論，為不實申報背書。

他說，《預算法》第63條明文規定，歲出預算用途別科目雖可依規定流用，但不得流用為用人經費(人事費)。這是我國預算制度長期且明確的法律底線。在高虹安案二審判決中，法院一方面認定助理薪資申報與實際不符，構成使公務員登載不實。另一方面卻引用所謂「大水庫理論」，以其他支出高於不法金額為由，否定詐取財物的犯意。問題在於：既然人事費依法不能流用，又怎能事後用其他支出來沖抵不實申報的人事費？

廣告 廣告

他說，這樣的邏輯，等同承認只要事後補貼、整體支出打平，就可以合理化虛報、浮報人事費，形同替不實申報開後門，直接掏空預算法對人事費的管制原則。司法實務並非沒有一致標準可循。在顏寬恒案、童仲彥案中，法院一貫認定：助理費屬公費補助，只要以不實方式申報、讓不該領的人領走，或實質占為己有，即構成貪污，且不因金額多寡而例外處理。

但高虹安案卻因「經費性質彈性」而有截然不同的結論，讓社會質疑司法標準是否前後不一。問題不在政治人物是誰，而在法律能否一體適用。當預算法明定人事費不得流用，司法就不該再用大水庫理論為不實申報背書。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

高虹安宣布新竹小巨蛋啟動 錢康明：「假蛋真重劃」只為拚連任

二審逆轉 改判貪污部分無罪 高虹安涉貪 高檢署提上訴

