從頭到指尖 花蓮青少年生涯探索計畫

學員練習頭髮平剪

幫助未升學、未就業的青少年進行生涯探索與定向，花蓮縣政府教育處「青少年生涯探索號計畫」，辦理兩場次「美髮和美甲示範與教學」，邀請12-18歲的青少年，在講師引導下，發揮美感，學習如何讓自己和他人變得更「美」。

在基本工具與概念解說後，學員在老師引導下，展開實作。美髮班的學員們，以假人頭練習剪髮，學習手感控制與線條整齊度，理解基礎剪髮技術對後續造型變化的影響；美甲班則讓學員完成簡易美甲作品，從設計構思、實際操作到成品完成的完整歷程，培養美感與細心度。



花蓮縣政府教育處表示，「花蓮縣青少年生涯探索號計畫」執行至今五年多，邀請在地各職業達人與單位合作，讓青少年能探索更豐富的職涯選擇，也讓青少年在真實的職場環境中體驗，在正式進入職場前，提早感受並面對處理在職場會遇到的各種問題，練習調節自我的情緒並進行有效的人際溝通。