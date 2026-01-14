從頭閃耀！Dyson攜張員瑛推薦新春限定色「琥珀香檳」

記者李鴻典／台北報導

迎接2026，Dyson打造新年限定色「琥珀香檳」系列，該系列揉合溫潤酒紅、暖調銅色與淡粉香檳色調，將對生活的細膩講究化作對髮絲的溫柔呵護，打造澎潤且富有彈性的髮根狀態。全新Dyson品牌大使張員瑛，也以其自信且從容的時尚魅力，詮釋科技與美感並行的生活態度，讓髮絲在細緻呵護下自然綻放光采，展現屬於自己的亮眼風格。

Dyson攜手品牌大使張員瑛推薦新年限定色「琥珀香檳」系列。（圖／品牌業者提供）

「琥珀香檳」限定新色的靈感來自季節轉換、團聚歡慶與自然色彩，如冬夜爐火的暖光、舉杯香檳的微光，及深酒紅所帶來的沉穩氣質。

Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列。（圖／品牌業者提供）

Dyson CMF（Colours, Materials and Finishes）設計團隊透過金屬塗層工藝強化層次與色彩深度，同時兼顧耐用性與光澤效果，讓每一次造型更添儀式感。設計語彙與科技性能相互交織，展現Dyson對色彩與工藝細節的極致追求。

Dyson Supersonic Nural™智能吹風機-琥珀香檳色+精美禮盒。（圖／品牌業者提供）

Dyson新年限定色「琥珀香檳」系列，融合設計美學與氣流科技，涵蓋Dyson Supersonic Nural™智能吹風機、Dyson Airstrait™二合一吹風直髮器與Dyson Airwrap i.d.™藍牙多功能造型器，即日起正式在台上市，三款產品皆配有精美皮革禮盒，可至Dyson官網與官方授權通路選購。

Dyson攜手品牌大使張員瑛推薦新年限定色「琥珀香檳」系列。（圖／品牌業者提供）

美國百年品牌 Honeywell近年導入頂規產品線，推出「航太級旗艦系列」空氣清淨機。14日正式發表航太級系列新機——「X560 太空機」。新機承襲系列的「獨家黑洞科技」，整合 H13 級 Certified HEPA 濾網、專利 HiSiv™ 甲醛分解技術與 UVC 紫外線滅菌。

「Honeywell X560太空機」星霧白色全新上市。（圖／品牌業者提供）

搭載多參數偵測科技，即時監測 PM2.5 與空氣品質。X560太空機適用12-24坪，星霧白新色近Pantone 2026年度代表色，輕柔、通透的機身色調能自然融入多元居家風格，不只讓空氣純淨，更為空間與心情增添優雅與寧靜。

Honeywell航太級系列太空機全系列，依適用空間大小區分三款機型，滿足不同居家與商用環境需求。（圖／品牌業者提供）

「Honeywell X560太空機」即日起於全台恆隆行hengstyle百貨專櫃、恆隆行hengstyle官網、momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮恆隆行官方旗艦館販售，建議售價$29,900，搶先入手即享上市優惠83折$24,900。

2026年美國消費性電子展(CES)1/9於拉斯維加斯落幕，今年會議展會焦點落在「實體AI落地應用」，CES上多家大廠品牌提出今年度的產品亮點是「延續性升級」及「AI功能提升附加價值」，而這股全球科技熱潮也吹進市場；根據 PChome 24h購物觀察，今年初站上對於「電腦主機」較上月關鍵字的搜尋熱度上升10%。台灣消費者不僅高度關注國際趨勢，更已搶在農曆年前的尾牙採購與年貨檔期展開硬體設備升級。內部最新統計數據，在1/1-1/9這一週，市場最關注的筆記型電腦，由於輕薄型AI筆電與創作者機種的需求上升，整體銷量較去年同期成長了一倍，同時也帶動了相關周邊設備商品。

ASUS ROG華碩Xbox Ally X電競掌機黑色，特價27,999元。（圖／品牌業者提供）

這股換機熱潮也直接反映在各大品牌的旗艦館業績上，包括英特爾、超微、高通等晶片業者也相繼發表新款處理器，可望提升PC帶動品牌旗艦館整體銷量。此外，為了支援更高速的雲端AI運算與低延遲傳輸，顯示卡、電腦螢幕、SSD固態硬碟等需求同步增溫，熱銷品銷量較去年同期以倍數成長，顯示消費者在升級的同時，也一併更新了周邊連網設備。

ACER宏碁Swift 14吋32G記憶體AI筆電藍，特價29,900元。（圖／品牌業者提供）

PChome 24h購物表示：在AI電腦方面，站上熱銷推薦前三名首推搭載Ryzen AI Z2 Extreme晶片的ASUS ROG 華碩 Xbox Ally X 電競掌機，成為玩家隨時隨地享受3A大作的熱門首選。第二名則是搭載Ultra 5 處理器的 ACER 宏碁 Swift 14吋 32G記憶體 AI筆電。緊接著是在高階創作者領域，配備頂級OLED螢幕與強大運算效能的ASUS 華碩 Zenbook S 14 14吋 AI觸控 OLED 筆電，以極致視覺體驗滿足專業需求。可透過「PChome 超速配」服務，位於北北桃地區，皆可享受「晚上下單，一早取貨」的服務。

ASUS華碩Zenbook S 14 14吋AI觸控OLED筆電灰色，特價51,999元。（圖／品牌業者提供）

