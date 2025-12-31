從顏色、氣味到量，看出你的腎臟與泌尿系統健康

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每天上廁所4～5次，你是否注意過自己的尿液狀況？尿量過多、過少、出現結晶或異味，都可能暗示身體健康問題。透過簡單觀察尿液，可以及早發現泌尿系統異常，預防腎臟或泌尿道疾病。

每天每個都要去廁所尿個4-5次，每次尿尿之後不要急著沖掉，觀察一下你的尿液狀況，從中可以看出你健不健康喔！

◎尿崩症：尿量超過2000c.c.以上稱為尿崩症，除了可能是糖尿病、心理因素導致，也可能因疾病或遺傳，造成腦中的ADH（抗利尿素）分泌不足，使得尿液無法濃縮，如果不治療，可能會導致腎盂積水、輸尿管水腫或巨大膀胱症等疾病。

廣告 廣告

◎尿量少：尿量少於400～500c.c.，尿量少的因素包括飲食、氣候、藥物等，或是腎臟機能受損造成，如果不治療，會造成水中毒、電解質異常、尿毒症、結石等症狀。一般的尿少成因可以分成三大類，腎前、腎臟跟腎後。

腎前因素：可能是心臟衰竭、內出血或外出血、脫水、休克，造成循環系統失靈引起的少尿。

腎源因素：可能是腎小管壞死，造成腎臟循環系統衰竭，使腎毒物損害腎臟功能，或是腎硬化、腎炎等疾病影響。

腎後因素：泌尿道內外如果有血塊、結石或腫瘤，都可能使尿道受到壓迫，造成尿少的症狀。需要注意的是，兩側輸尿管受阻所造成的尿少，容易被察覺；但如果只有一側輸尿管受阻，尿量並不會減少太多，不容易被察覺，嚴重就會造成單邊腎臟衰竭。

◎結晶尿：當尿液中有像味精或鹽巴的沉澱物，就表示泌尿系統異常，尿結晶分成多種，酸性尿中常見尿酸鹽、尿酸、草酸鈣等；鹼性尿常見有磷酸鹽類結晶、草酸鈣結晶（注意是否有尿路結石）、尿酸結晶（可能有急性痛風、慢性腎炎、白血病等）、尿酸胺結晶（膀胱可能有細菌感染）。此外，由於嬰兒的腎臟功能發育未全，結晶尿也有可能發生在新生兒身上。

◎尿騷味：正常的尿液是沒有臭味，而是酮類的揮發氣味，但水分攝取不足時，除了顏色變深，味道也會加重，因此，建議每天攝水量在1500c.c.～2000c.c.，此外如果尿道受到細菌感染，尿液中就會產生臭味，應該就醫治療。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.新春快樂：三高患者年節飲食全攻略ft. 國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐

.《常春月刊》2月號搶先看！去醫院血壓總是飆高？專家提醒：居家血壓才是關鍵