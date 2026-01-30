從顧台灣9支箭到內鬥3支箭：民眾黨議員選戰內戰射穿自己

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

年底地方選戰提名，各政黨正在如火如荼的進行中，相較於兩大黨，民眾黨地方經營實力明顯低於藍綠，因而議員提名的時程，相較於兩大黨，腳步明顯較快，目前已有數區完成提名，期盼能在大選中搶得先機，開疆闢土搶下更多議員席次，壯大政黨。

民眾黨中壢選區三人角逐，但卻傳出不小爭議。（圖／毛嘉慶、張清俊、林昭印臉書）

而民眾黨身為第三勢力，標榜理性、務實、科學，也打起新政治的招牌，期待能在藍綠夾縫中殺出一條清流，日前還大張旗鼓的舉行記者會，洋洋灑灑的拋出包含居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融的共同政見，名為「顧台灣9支箭」，口號喊得響亮，卻讓人印象不深，因為更吸引人目光的，是提名過程的「內鬥3支箭」。

在民眾黨議員選戰佈局過程中，較為人知有競爭者的選區，包含台北市松山信義選區、新北市三蘆、新北市汐止、桃園市八德、桃園市中壢選區、台中市北屯區等選區，在僅僅六個有競爭的選區中，就有半數鬧出不堪入目的風波。如果說政治需要「狼性」來開疆闢土，那麼民眾黨這群選將展現的，顯然只是毫無底線、自殘自辱的「蠢狗互咬」。

這內鬥三支箭，就從新北市三蘆開始說起。新北三蘆選區，有著在2024年挑戰過立委選戰的李有宜，但在黨內於去年佈局周曉芸參選三蘆後，部分黨內資源的傾斜，讓李有宜當時選擇退黨，引起了黨內支持者的不少議論，當經營多時的選將，遇上與權力核心關係親近的對手時，那種「被邊緣化」的酸苦，最終化為退出。

與此同時，新北汐止金山萬里選區也面臨類似狀況，民眾黨汐止區主任黃守仕也是在地經營者，一樣面臨黃國昌助理出身的陳語倢的挑戰，黨內資源傾斜，但並未阻退黃守仕，但日前登記完後，卻出現影射、抹黑疑雲，讓黃守仕宣布退出選戰，茶壺風暴成為一記重錘、成為內鬥的第二支箭。

然而，真正讓社會大眾感到駭異的，是中壢選區的三角詭譎攻防，讓黨內醜聞搬上公眾視野。中壢選區的張清俊具名指控對手毛嘉慶涉性騷，事件本身還待調查，但張清俊本身是參與選戰的參選人，相關作為也引起議論，是否是因為選戰而檢舉？剛好又是在初選開始前夕爆出，時間點耐人尋味。而另名對手林昭印也在直播中稱，張在黨的選決會協調稱若林不退，就要拿資料爆料，無論誰真誰假，但相關爭議或抹黑，早已脫離了政見交鋒的範疇，這哪裡還是標榜清新新政治的新興民主政黨的提名協調？

這種鬥爭手段，比藍綠兩大黨還要拙劣。當黨內同志不再是並肩作戰的夥伴，而是隨時準備背刺、掌握彼此黑料的仇人，這個黨還有什麼資格談「超越藍綠」？目前這群選將表現出的，是一種類似「飢餓遊戲」式的生存狂熱，他們或許以為，只要在廝殺中活下來就能代表黨、就能當上議員？但卻忘了這種不擇手段的過程，正一刀一刀地割除民眾黨最珍貴的資產：社會信任。

這場鬧劇，最該承擔責任的是失能的黨領導層。一個健康的政黨制度，應該要在風波萌芽時就介入調停，確保競爭是在政策與能力上，然而卻事與願違。另外要承擔這些責任的，就是民眾黨這群政治新鮮人，似乎還沒學會如何從政，卻先學會了最卑劣的鬥爭術，且演得極其難看、極其露骨、甚至手段極其拙劣。

過去，年輕選民支持民眾黨，是因為厭惡傳統政黨的黑箱與分贓，但現在民眾黨展現給社會的這三支箭，卻是更為原始、粗暴、無底線的爭權奪利，如果2026的提名之亂繼續延燒，讓這股「蠢狗互咬」的氣氛蔓延，那麼給人的印象，將會淪為一個充滿政治投機分子、互揭瘡疤的混亂集合體。這是一記重擊，也是最後的警鐘。當黨內競爭廝殺得比藍綠還慘烈，當「超越藍綠」變成了「比藍綠更爛」，對民眾黨來說，這場內部鬥爭的浮面化，正是走向邊緣化的自毀前奏。



