從食安守門到高科技，義美與國際顧問簽約布局新局！加強與美國政府關係、拓展高規格國防應用

美國智庫暨顧問公司 Javelin Advisors 近日與台灣食品大廠義美食品簽署合作協議，協助義美強化與美國聯邦政府及相關單位的互動與合作機會。​ Javelin Advisors 執行董事施凱爾（Keith W. Schiller）日前赴桃園龍潭的義美工廠參觀並完成簽約，同時實地了解廠區內多項先進產線與設備。

義美龍潭廠與高科技設施

報導指出，龍潭廠內設有「Bong-Khang 風洞」，全長約 45 公尺、直徑 5 公尺，可在極端風雨、溫差等條件下，測試無人機表現，現場也規劃機器狗測試軌道，用以模擬礫石、砂土、泥濘與積水等多樣地形。​

廣告 廣告

工廠同時配備長約 45 公尺、寬約 2.5 公尺的大型冷凍艙，結合低溫冷凍、真空乾燥與升華技術，在保留食品風味與營養的前提下，大幅去除水分，成為業界設備最完整的單一廠區之一。​

義美的食品事業與轉型布局

義美創立於1934年，是台灣影響力最大的食品品牌之一，產品涵蓋烘焙、乳品、零食、冷凍食品與飲料等，長期主打使用台灣在地食材、支持本土農業，並投入食品製程與安全檢驗技術升級。​

除了是全台最大瑪芬供應商之一，義美也強調其食品安全中心與實驗室配置了先進檢測設備，作為維護產品品質與食品安全的核心據點。​

進軍無人機與機器人領域

近年義美跨足機器人技術與無人機製造，逐步加深在高科技領域的參與，顯示企業不只停留在傳統食品加工，也積極布局國防與新興科技應用相關產業鏈。​

這次與 Javelin Advisors 的合作，被視為為未來可能牽涉美國政府標案或敏感技術合作預作鋪陳，但雙方並未對具體合作範圍與項目多作說明。

Javelin Advisors 背景

Javelin Advisors 核心團隊由三位具備高階政府職務、法律及全球商務背景的專業人士組成，其中施凱爾曾擔任白宮橢圓辦公室營運主任與總統副助理，熟悉美國政府決策與運作。​

該公司服務範疇包括政府關係、公眾事務、跨境風險控管、危機處理與監管政策策略，主要客戶多為在政治敏感或高度複雜市場中營運的企業或機構。





更多今周刊文章

台股大跌，撿便宜趁這3天！「台積電、鴻海這4檔別碰」達人：目標獲利30%，聯發科、廣達、緯創買點曝光

大同尋求中國司法救濟，能擋下131億賠償在台執行？業內解析：張榮華團隊若成功「將徹底走出前朝陰影」

13家金控2026年股利預估出爐！兆豐金、中信金、國泰金…5檔股息殖利率將逾5%，存股族一表必看