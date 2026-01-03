從飯店走到雪場僅4分鐘！北海道Nozo Hotel用課程、交通與空間美學搶下雪季商機

Nozo Hotel坐落富良野北之峰區核心地段，以低調現代的建築語彙融入當地的自然景觀。（Nozo Hotel提供）

隨著冬季旅遊旺季正式啟動，日本北海道再度成為全球滑雪愛好者關注的焦點。據統計，台灣赴日滑雪旅客在2024年成長達1.6倍，而擁有「日本最乾燥、最輕盈粉雪」之稱的富良野，更是許多滑雪客心中的夢幻雪場。看準這波雪季熱潮，於2023年底開幕的「Nozo Hotel」，憑藉緊鄰雪場的地理優勢，以及專為國際旅客量身打造的軟硬體規劃，成為今年冬天台灣旅客詢問度最高的新開幕飯店之一。

Nozo Hotel座落於富良野核心地帶，步行約4分鐘即可抵達北之峰滑雪場纜車站。飯店內設有專屬雪具室，讓滑雪客能輕鬆換裝、直接出發，從飯店門口便能無縫銜接雪季行程。

廣告 廣告

以大量木質元素與溫潤燈光打造公共空間，讓旅客在雪季中也能感受溫暖而放鬆的停留感。（Nozo Hotel提供）

Nozo Hotel與Whiteroom合作推出私人滑雪課程，由專業教練帶領，從新手到進階者皆有專屬教學。（Nozo Hotel提供）

針對自由行旅客最在意的交通問題，Nozo Hotel於12月起全面升級接駁服務。除了既有的滑雪場路線，亦新增停靠「富良野車站」及購物地標「富良野市場」的班次，無論是抵達當天的行李接駁，或滑雪後安排市區購物、用餐行程，都能輕鬆往返，降低冬季移動的門檻。

豪華雙床人房的空間約9坪，除了睡床，還有茶几與沙發空間。（Nozo Hotel提供）



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

慢遊千葉／被機場光芒掩蓋的城市！到成田解鎖300萬人次千年古寺、吃百年鰻魚飯、住歌舞伎精品旅店

慢遊千葉／日本本島最早迎曙光勝地「犬吠埼」 登百年燈塔、住海景浴池房 一次解鎖銚子3大浪漫玩法

慢遊千葉／日本最東端「最不務正業」奇蹟！看銚子電鐵如何靠「濕煎餅」「難吃棒」起死回生！