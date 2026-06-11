從餃子到電子「全面歡迎投資」 台灣形象展首度前進波蘭

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經濟部次長江文若(左3)與波蘭駐台代表處長(右3)Janusz Bilski合影。（經濟部提供）

從餃子到車子、電子，再到半導體產業，波蘭全都要！「2026歐洲臺灣形象展」在6月22日舉辦，首度前進波蘭，經濟部次長江文若今（11）日表示，此次有超過百家台灣廠商參與，其中有52%業者是首度參展，可見對中歐有高度興趣；波蘭駐台北辦事處長Janusz Bilski畢爾斯基表示，波蘭是「全面歡迎台灣投資」。

其實不少科技業者看好中東歐國家的地理優勢，以及相對於歐洲較便宜的人力成本，早已在捷克、波蘭等地設有據點，近期電電公會TEEMA也打算在波蘭設立海外園區，鴻海等電動車供應鏈也展開合作。

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畢爾斯基表示，其實波蘭企業普遍認知到台灣的高科技具有領先地位，波蘭也期待所有的台灣產業投資，除了台灣的半導體、電動車等產業，台灣食品企業奇美也已在波蘭羅茲設立工廠、準備進一步擴展業務，預計11月會有大型波蘭商務團訪問台灣，盼能促成更多雙向投資。

畢爾斯基表示，波蘭去年成為全球前20大經濟體，GDP突破1兆美元，也是台灣在歐盟最重要的夥伴之一，可成為台灣企業進入歐洲的入口。

江文若表示，台灣與波蘭雖相距8500公里，但雙邊具強大經濟韌性，且持續追求創新進步，近年經濟部跟波蘭互動頻繁，會協助廠商海外布局，也已在華沙成立「臺灣貿易投資中心」。

曾在輝達黃仁勳背板亮相過的aira城智科技，是AI影像與人臉辨識的新創公司，這次也會參加，城智科技表示，波蘭是中東歐的貿易樞紐，且波蘭的製造業、物流等基礎建設上有明確需求，在非紅供應鏈趨勢下，台灣業者更有機會往海外擴展，像去年跟著到馬來西亞參加台灣形象展後，就接下不少案子。

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