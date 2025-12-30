從餐桌到病床 慈大發現葛仙米醫療應用獲獎

慈大獲獎團隊合影

本名「葛仙米」的雨來菇，又稱「情人的眼淚」，在慈濟大學師生研究下，結合藻膽素螢光特性，開發出「具螢光可追蹤與抗菌再生功能之多聚體生醫材料」，可望應用於傷口敷料、醫療植入物等，獲得第22屆國家新創獎學研新創獎「特化材料與應用生技類」肯定。



長期研究「葛仙米」，慈大師生團隊不僅為地方找出產業升級的方法，也找出其中抗氧化、抗發炎、調節免疫等功能。慈濟大學護理學院副教授耿念慈老師說，團隊將學術結合臨床需求，開發出「具螢光可追蹤與抗菌再生功能之多聚體生醫材料」。

耿念慈老師指出，包括植牙、膝關節、骨釘等醫療植入物，植入後的觀察、追蹤，是臨床面臨的困難之一，其他還包括傷口再生、組織修復等，團隊的研究成果，未來可以應用於生醫材料開發，降低這些困擾。



葛仙米內含的藻膽素，天然無毒、可降解，未來產品化之後，可以實現診斷與治療整合，不僅低成本、高耐久，還可以廣泛應用，因此獲得國家新創獎肯定。