從餐桌到神桌 南美館「恁兜攏按怎拜？」展 信仰與飲食文化對話

被譽為「美食之都」與「眾神之都」的台南，日常生活中飲食文化與民間信仰緊密交織。台南市美術館於農曆年前推出年節大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，透過藝術視角，呈現台南家庭中餐桌與神桌之間的情感流動與文化意義，帶領民眾重新認識屬於府城的生活美學。

圖說：沉浸式多媒體展區以動畫與音樂呈現台南廟口文化與飲食意象，讓觀眾走入信仰與美食交織的城市日常。(圖片來源/記者林薇安攝)

本次展覽獲得台灣首廟天壇天公廟、台灣府城隍廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮、竹溪禪寺、八吉境道署關帝廳等多家宮廟與在地品牌協助，並首度攜手超人氣漫畫IP《神明便利商店》跨界合作，讓傳統信仰以更貼近年輕世代的方式呈現。

南美館表示，展覽核心聚焦台南家庭文化中「餐桌」與「神桌」的轉換關係。許多家庭的情感連結，往往透過料理與祭祀儀式串聯，而這份心意多半由家中的女性長輩傳承。從日常飲食到敬神供品，食物成為傳遞祝福與祈願的重要媒介，也形塑出台南獨有的「食福」文化。

策展概念以「辦桌拼盤」為靈感，匯集藝術、工藝、設計、動漫與宮廟文物，打造如同一桌文化饗宴般的展覽場域。觀眾可透過互動裝置，自由擺設食物作品，創作屬於自己的餐桌與神桌故事，感受信仰與生活的緊密連結。

圖說：以「辦桌拼盤」為靈感的圓桌裝置，結合食物模型與藝術創作，象徵台南家庭中餐桌與神桌的文化連結。(圖片來源/記者林薇安攝)

展區中也呈現神祇形象的當代轉化，包括虎爺、門神、玉皇大帝、城隍、關公與媽祖等，透過藝術創作與IP設計，展現信仰文化的多元樣貌。其中「百虎齊發」展區一次展出超過百尊虎爺作品，橫跨傳統廟宇工藝、當代設計與潮流IP，呈現信仰如何跨世代延續。

此外，展覽也融入廟口文化與在地小吃意象，呈現信徒與飲食共同形塑的城市風景，並以海廢藝術、跨文化作品回應台灣社會的包容性與創新精神，讓傳統信仰在當代語境中持續發展。為吸引年輕族群，南美館特別邀請《神明便利商店》漫畫主創演員擔任語音導覽，以輕鬆幽默的方式介紹展覽內容，讓觀眾在笑聲中深入了解台南信仰文化。

「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展期自2026年1月22日至5月24日於台南市美術館展出，並與台南晶英酒店、溫故知新咖啡廳推出期間限定聯名餐點，邀請民眾用味蕾與視覺，一起體驗台南專屬的年節文化風景。

