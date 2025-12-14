從餐桌到飼料的隱形危機！貓咪不能吃的「7 種」常見食材一次看懂

火報記者 張舜傑/報導

許多飼主在與貓咪共享生活時，常會因一時心軟或認為「少量沒關係」，讓貓咪接觸人類餐桌上的食物。然而，對貓咪而言，看似無害的日常食材，可能對身體造成長期負擔，甚至引發急性不適。

洋蔥與大蒜，日常調味卻是健康威脅

洋蔥、大蒜與相關製品，經常出現在家庭料理中，但對貓咪來說卻具有高度風險。即使經過烹調，其成分仍可能影響貓咪的血液循環，造成身體負擔。這類食材不只存在於明顯的菜餚中，也常藏在湯汁、燉菜或加工食品裡，稍不注意就可能讓貓咪誤食。

洋蔥、大蒜、巧克力、咖啡因、葡萄、酒精、生食與高油高鹽食品，都可能影響神經、消化與身體平衡。圖:unsplash

巧克力與含咖啡因食品，刺激神經系統

甜點、飲品中常見的巧克力與咖啡因，對貓咪的神經系統並不友善。貓咪代謝這類成分的能力有限，少量攝取就可能導致過度興奮、不安或身體不適。即使只是舔食殘留在餐具上的痕跡，也存在潛在風險，特別需要避免。

葡萄與葡萄乾，看似天然卻不適合貓咪

水果常被視為健康象徵，但並非所有水果都適合貓咪。葡萄與葡萄乾對貓咪的身體代謝並不友好，可能造成腸胃不適或其他負擔。由於貓咪對甜味的需求不高，刻意提供水果反而增加風險，並非必要的飲食選擇。

酒精與發酵食品，影響身體平衡

任何含酒精或經過發酵的食品，都不適合貓咪接觸。貓咪的體型小、代謝快，微量酒精就可能影響身體平衡與行為狀態。有時貓咪只是出於好奇靠近飲品或舔食杯緣，但這樣的行為仍可能對健康造成影響。

生蛋與未煮熟的肉類，潛藏消化風險

部分飼主會誤以為貓咪天生適合生食，但實際上，未經處理的蛋類與肉品，可能增加消化負擔，甚至影響營養吸收。貓咪的腸胃系統對細菌與某些酵素並不具備高度耐受性，長期攝取可能引發不適反應。

高鹽、高油的加工食品，加重身體負擔

人類常吃的香腸、培根、零食與罐頭食品，鹽分與油脂含量普遍偏高。這類食物雖然氣味濃郁、容易吸引貓咪注意，但長期接觸可能對身體代謝造成壓力，也容易養成挑食習慣，影響日常飲食平衡。

乳製品並非所有貓咪都能適應

牛奶、起司與奶油，常被視為對貓咪友善的食物，但實際上，許多貓咪對乳製品的消化能力有限。攝取後可能出現腸胃不適或排便異常。即使貓咪主動靠近，也不代表牠的身體能順利消化。

建立清楚的飲食界線，是保護貓咪的關鍵。避免分享餐桌食物，選擇專屬貓食，才能降低風險。圖:unsplash

從餐桌到日常餵食，貓咪面對的飲食風險往往藏在細節之中。避免讓貓咪接觸不適合的食材，不只是禁止，更是一種細心的生活管理。當飼主能建立清楚的飲食界線，選擇專為貓咪設計的食物來源，才能真正讓牠在安全、穩定的飲食環境中健康成長。