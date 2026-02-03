從餐桌美味「無魚，蝦嘛好」認識大海裡的奧秘 海科館 x 高遠文化推出《臺灣蝦類圖鑑》海報

▲台灣具有多樣的蝦類資源。

【記者 洪美滿／基隆 報導】即將邁入農曆過年，年夜菜或宴席中常上桌的蝦，是許多人的最愛！國立海洋科技博物館今年攜手高遠文化推出全新《臺灣蝦類圖鑑（Shrimp of Taiwan）》圖鑑海報，以一句「無魚，蝦嘛好——海洋生態中，每一種都重要。」作為視覺主標，巧妙轉化傳統俗諺「無魚，蝦也好」，結合諧音與文化語感，引導民眾從海洋生態觀點重新理解生物多樣性的價值，以及認識餐桌美食的海洋物種，從生活中認識海洋生物，有興趣的民眾可至海科商號了解與收藏。

海科館表示，臺灣人常說「無魚，蝦嘛好」，原意是退而求其次，但這張蝦類圖鑑海報賦予了這句話全新的生態解讀：「在海洋生態系中，蝦類從來不是配角，從體型壯碩的龍蝦到微小的浮游蝦類，牠們均屬海洋中的重要的角色。」今年推出的圖鑑海報呈現臺灣常見的食用蝦類，透過清楚的物種圖像與名稱標示，讓民眾從熟悉的餐桌經驗出發，認識不同蝦類在外型、分類與生態特性上的差異，進一步理解日常食用的蝦類其實具有高度多樣性。這些經常被統稱為「蝦」的海洋生物，各自扮演不同的生態角色，在海洋食物網與生態平衡中發揮不可或缺的功能。

▲冬天水下的廢棄漁網是龍蝦生存的大敵，仰賴海洋志工清除。

海科館研究典藏組主任陳麗淑博士提到，海報中所出現的「龍蝦」並非屬歐美文化或西式料理中常見有著巨大螯足的波士頓龍蝦。波士頓龍蝦屬於進口龍蝦，這與臺灣海域具有長鬚或鏟子造型的龍蝦類型不一樣。在辨識與稱呼時可多加留意其差異，避免將臺灣龍蝦與歐美常見的巨螯龍蝦混為一談。《臺灣蝦類圖鑑》海報亦被定位為推廣食魚教育的優良教材，適合應用於學校教學、親子共學與一般民眾的飲食教育推廣。

高遠文化創意總監林文吉說明，此次蝦類圖鑑海報的創作理念，延續他提出的「海洋臺灣宣言」—「以地球為方舟，航行宇宙星海，保護海洋生態，讓美麗臺灣更健康。」，故以臺灣人熟悉的諺語《無魚，蝦嘛好》為題，推出「臺灣蝦類圖鑑海報」，以幽默親切的命名，唯美的拍攝技巧，以及學者審訂的名稱，帶領大眾認識臺灣常見蝦類的中文、俗名、外型特徵與多樣型態。透過清楚的物種呈現與圖鑑式編排，精選了多種臺灣周邊海域具代表性的蝦類，不僅適合作為海洋教育推廣素材，也希望成為日常生活中，一張能引發對海洋關注與討論的視覺入口，帶領大眾將目光從「餐桌上的美味」轉向「大海裡的奧秘」。透過正確的物種辨識資訊，引導大眾理解「吃的是什麼、來自哪裡」，進而培養尊重海洋資源與永續利用的觀念。有興趣的民眾可向國立海洋科技博物館館內賣店洽詢。

▲潮境保育區發現罕見大龍蝦的蛻殼，說明保育區具有良好的培育資源的效果。

海科館館長王明源指出，透過與高遠文化的合作，期望將海洋科學知識以貼近日常生活的方式呈現，讓民眾在輕鬆閱讀中，看見那些看似微小卻同樣重要的海洋生物，並在日常生活中實踐對海洋生態的理解與尊重。（照片海科館提供）