從餐桌開始的健康 彰化榮家營養師陪伴長者

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化榮家關注長者營養健康，每月邀請臺中榮總埔里分院營養師到榮家進行個案會診，提供量身訂做的飲食建議，並舉辦營養衛教課程，幫助長者掌握健康飲食，吃得安心又營養充足。

彰化榮家每月邀營養師會診，為長者量身訂做飲食計畫，協助長者掌握營養與健康飲食。（記者陳雅芳攝）

不少長者常感嘆：「年紀大了怎麼吃都一樣，身體營養還是不夠。」有些人因慢性病服藥，擔心市面上的營養品會與藥物衝突，不敢輕易補充。對此，彰化榮家表示，透過專業營養師的協助，長者可依個人需求安全調整飲食，兼顧健康與生活品質。

彰化榮家護理師邱珮珊今（31）日指出，依輔導會金字塔計畫，每月臺中榮總埔里分院營養師都會到榮家，針對住民進行個案會診與營養評估。營養師會測量身高、體重、BMI及體脂等身體數據，了解長者的飲食習慣、作息與疾病史，並訂定個人目標，如減脂、增肌、控糖或整體健康管理，再設計每日熱量需求與個人化飲食計畫。

此外，營養師會依疾病需求客製化飲食。例如，糖尿病患者需控制碳水化合物攝取；腎臟病患者需控制蛋白質、鉀、磷及鈉的攝取量；高血壓患者則採低鈉飲食。榮家平時也聘請林?玲營養師，定期舉辦營養衛教課程，讓長者了解自己每天所需的營養，學會挑選食材、規劃餐點，提高自我健康管理能力。

除了個別會診，榮家主任蘇再勝表示，長者的飲食健康更需要日常把關。為此，他與同仁會定期到餐廳與住民共享餐點，觀察餐食口味、份量及營養搭配，並即時與餐廳廠商溝通調整，確保每一餐都符合長者健康需求。蘇再勝說：「老化是每個人必經過程，我們希望長者不僅吃得飽，更能吃得營養、吃得健康，讓身體保持活力，預防疾病與衰老。」

彰化榮家的用心，也讓長者及家屬感受到安心與溫暖。透過專業營養師、護理師與餐飲團隊的合作，長者的每一餐都不只是填飽肚子，更是守護健康的重要一餐。