從餐車紅到開店的好吃鮮奶麻糬！公園旁風雅甜點店

《方人也鮮奶麻糬》是人氣餐車美食，但現在免追蹤餐車路線，在農村公園旁邊就可以吃到！而且店面很美耶，有著日系的風雅優美，坐在這裡吃麻糬再來杯清甜芬芳的茶，啊～時光都美好起來！

《方人也鮮奶麻糬》的店面不大，室內室外都有座位，座位數不多，但陳設相當風雅別緻，彷彿是在日式喫茶屋品茗吃和菓子。

風味包餡鮮奶麻糬

店內有片狀無餡的鮮奶麻糬，也有可自選口味的包餡麻糬，第一次來吃，就買了八入分享盒，一種口味各一顆，口味有花生、芝麻、紅豆、抹茶、巧克力、椰香、醇濃生巧、特濃抹茶，麻糬好吃，柔柔軟軟的，很嫩很嫩，咬起來毫不費力。

口味的部分，我個人推薦抹茶跟巧克力這兩款，內餡很滿、很有爆漿的口感，花生雖然有點偏甜但也很讚，不只是普通的花生醬或粒，而是酥酥脆脆的糖酥花生粒，配上軟嫩的麻糬咬起來相當有口感。

花語蜂聆

店員給我試喝一杯，好喝耶！於是不禁買了一杯。

蜂蜜搭配茶葉烘製，有蜜香的味道。店員盛好茶後，用接骨木跟某某蜜打出果香泡沫，鋪於飲料上，接著灑上茉莉花瓣，讓人訝異的是最後還撒上橙花香氛！非常細緻，有種飲料被精心寵愛的感覺？

滋味一如這個店面給人的感覺，風雅又帶優美，喝一口便覺無比浪漫；蜂蜜香氣佐以輕輕的花果香，芬芳瀰漫，令人仿若沐浴於花園之中，那樣自然、那樣輕盈、那樣飄逸，好香！我愛極了這個感覺，配麻糬再好不過。

以上，人氣餐車的甜點店，分享給大家

方人也鮮奶麻糬江翠店

地址：新北市板橋區雙十路三段20號





