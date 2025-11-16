從餐車紅到開店的好吃鮮奶麻糬！公園旁風雅甜點店
《方人也鮮奶麻糬》是人氣餐車美食，但現在免追蹤餐車路線，在農村公園旁邊就可以吃到！而且店面很美耶，有著日系的風雅優美，坐在這裡吃麻糬再來杯清甜芬芳的茶，啊～時光都美好起來！
《方人也鮮奶麻糬》的店面不大，室內室外都有座位，座位數不多，但陳設相當風雅別緻，彷彿是在日式喫茶屋品茗吃和菓子。
風味包餡鮮奶麻糬
店內有片狀無餡的鮮奶麻糬，也有可自選口味的包餡麻糬，第一次來吃，就買了八入分享盒，一種口味各一顆，口味有花生、芝麻、紅豆、抹茶、巧克力、椰香、醇濃生巧、特濃抹茶，麻糬好吃，柔柔軟軟的，很嫩很嫩，咬起來毫不費力。
口味的部分，我個人推薦抹茶跟巧克力這兩款，內餡很滿、很有爆漿的口感，花生雖然有點偏甜但也很讚，不只是普通的花生醬或粒，而是酥酥脆脆的糖酥花生粒，配上軟嫩的麻糬咬起來相當有口感。
花語蜂聆
店員給我試喝一杯，好喝耶！於是不禁買了一杯。
蜂蜜搭配茶葉烘製，有蜜香的味道。店員盛好茶後，用接骨木跟某某蜜打出果香泡沫，鋪於飲料上，接著灑上茉莉花瓣，讓人訝異的是最後還撒上橙花香氛！非常細緻，有種飲料被精心寵愛的感覺？
滋味一如這個店面給人的感覺，風雅又帶優美，喝一口便覺無比浪漫；蜂蜜香氣佐以輕輕的花果香，芬芳瀰漫，令人仿若沐浴於花園之中，那樣自然、那樣輕盈、那樣飄逸，好香！我愛極了這個感覺，配麻糬再好不過。
以上，人氣餐車的甜點店，分享給大家
方人也鮮奶麻糬江翠店
地址：新北市板橋區雙十路三段20號
相關連結
其他人也在看
日本福井110年洋食名店！醬汁炸豬排蓋飯發祥地，古早味炸豬排配酸甜濃郁醬汁，炸物控必朝聖
雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前
中壢必吃客家手路菜！用真功夫端出最暖家鄉味，招牌焢肉燜筍、菜脯蛋是白飯殺手
有些餐廳，你光是路過N次就會記得它的存在，但能真的走進去、坐下來、吃上一桌料理，才算是真正與它結緣。對我來說，善園就是那樣一家店。一直聽聞這裡的好評，卻總因為「沒預約吃不到」而殘念收場。這次好不容易訂到位，終於品嘗傳說中大家口中的「私房客家味」。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前
東京驚傳持刀傷人事件！40多歲女子腹部遭刺傷 凶嫌逃逸中
根據《NHK》報導，日本警視廳表示，當地時間16日上午約10時30分左右，有人報案指稱在東京都港區赤坂一棟大樓「遭到一名不相識的男子刺傷」。警方趕到現場時，發現一名40多歲的女子腹部等部位遭利器刺傷，台視新聞網 ・ 1 天前
花蓮老饕才知道的泰式燒烤！用香茅檸檬葉醃漬超入味！還有鮮嫩鱸魚一夜乾，東大門夜市續攤就選這家
在家靠父母，出外靠朋友，這次到花蓮員工旅遊晚餐原本是吃飯店火鍋，宅男看到我們前往花蓮揪我們去吃好料的，選擇方便好停車的「米噹泰式燒烤」，這家位於花蓮市重慶路上的老字號燒烤店，開業已超過十年，是許多花蓮人下班後，放鬆心情的聚會地，能吃到香氣四溢的泰式烤肉、皮脆肉嫩的烤雞翅、鮮甜彈牙的烤魷魚，還有獨具風味的一夜乾，搭配冰涼啤酒或泰式奶茶，這樣的夜晚讓人沉醉在餐點裡。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥
小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。 國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦桃園電子報 ・ 1 天前
內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台中七期高質感燒肉新選擇！訪八和和牛燒肉專門店，享用A5和牛多部位拼盤，還有每日限量女王派
台北米其林推薦的頂級燒肉插旗台中七期！「八和和牛燒肉專門店」台北目前有「安和本店」、「敦北二號店」兩間，Google 評價都在4.8以上相當高，而且連續多年榮獲米其林餐盤推薦，更有「燒肉界勞斯萊斯」美譽很厲害，想不到現在在台中就吃得到，當然要來嚐鮮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
新北力挺原民青年 原青辯論大賽決賽展現文化思辨新力量
記者蔡琇惠／新北報導 新北市原民局今(16)日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來…中華日報 ・ 1 天前
想吃鱘龍魚料理不用上谷關，還有多道私房料理！
來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 5 小時前
最後一舞不留遺憾！ 亞運雙金老將滑輪賽場完美謝幕
30歲亞運雙金老將趙祖政在2025台灣國際滑輪溜冰公開賽5000公尺計分賽，進行了運動員生涯最後一次正式比賽，以3面銀牌奪下成年男子組總排名第1，獲頒6萬元獎金，風光結束25年滑輪溜冰生涯。今年9月剛滿30歲的趙祖政，本季在國際賽戰績依舊傲人，不僅在成都世界運動會5000公尺...CTWANT ・ 1 天前
日本妖怪有哪些？為你解析日本的妖怪、怪物和精靈
自古日本流傳了許多妖怪的傳說。其中不泛出現會抓人吃人，附身在人的身上讓他們現出忌妒、憤怒、發瘋的行為，或是散佈不幸和疾病的妖怪。而且據說這些妖怪就生活在你我身邊，例如「棉被妖怪(futonkabuse)」，會趁人睡著時用棉被將人悶死。不過並不是所有的妖怪都這麼恐怖嚇人，其中也不乏喜愛孤獨的妖怪與會積極幫助人類的可愛妖怪們存在，這次我們所要介紹的就是這群友善的妖怪們。請大家一同探索日本異世界文化的樂趣。LIVE JAPAN ・ 1 天前
八德埤塘展現濕地生態魅力 自然教育體驗走入城市珍貴生態寶庫
【 記者范文濱/ 桃園報導】 初冬的陽光灑落八德埤塘自然生態公園，濕地與樹影交織出的綠意，讓這座佔地 4.5 […]警政時報 ・ 1 天前
東京爆砍人！4旬女遇刺「傷及內臟」 兇嫌疑預謀犯案逃逸中
日本東京都港區赤坂一處音樂展演空間（Live house）昨（16）日發生砍人案。一名自稱歌手的女子遭刺傷，傷勢嚴重。警方判斷，行兇後逃逸的男子可能在案發前一小時就在現場附近埋伏，正在追查其下落。中天新聞網 ・ 3 小時前
謝和弦取消「館長」追蹤：傷人無國界 曝中國曾開價1千萬邀招待
謝和弦今（16日）舉辦〈夠愛〉簽唱會，受訪談及近期接連不斷的演藝圈風波，網紅館長也身陷前員工爆料風暴，謝和弦坦言，自己以前很喜歡館長，但後來發現對方是「一個傷人無國界的人」，就取消追蹤了。他也澄清自己雖曾受邀到中國旅遊，但他拒絕了對方提出的「一千萬」合作邀約，強調要靠「自己賺」。鏡報 ・ 1 天前
林口三井二館新亮點！PRESERVE不只賣咖啡麵包，還有超吸睛的健康澳式早午餐
MITSUI OUTLET PARK 林口二館裡有不少新進駐的店家，像這間「PRESERVE 」林口三井店就是我一直想去插旗的店家，以往都是在板橋火車站買貝果系列的麵包，擁有充滿設計感的用餐空間，也以多樣化的早午餐選擇、現烤麵包與香醇咖啡聞名，這裡供應的不僅僅是一餐飯，更是結合了健康澳式早午餐（Brunch）、高品質咖啡 與特色麵包 的全日餐飲，隨時都可以享受早午餐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前
【東京人氣伴手禮】noix de beurre神級費南雪，排隊30分鐘才買得到的人生美味！奶油香氣濃郁濕潤
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹可以說是目前我吃過最好吃人生費南雪，更是東京伴手禮代購的熱門名單之一，想買到noix de beurre費南雪沒排隊個半小時以上是癡心妄想，只是還沒來買之前我其實也沒抱太高期望，畢竟在東京想吃費南雪很難買不到，多數也都在水準之上，這麼多人追捧的noix de beurre費南雪新宿伊勢丹是能好吃到多頂？Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 22 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 2 小時前