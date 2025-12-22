從餐飲業轉戰房仲 他們都在永慶房屋達成百萬年薪里程碑
【記者張嘉誠／綜合報導】
2025年即將步入尾聲，許多人開始規劃2026新的一年要轉職，面對通膨與薪資成長幅度有限，不少上班族開始將目光投向有獎金制度的業務職缺，科技、金融及房地產業因此成為備受青睞的轉職焦點。永慶房屋自11月推出全新《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，讓新人成長更具安全感，也已看到多位跨領域人才成功提升甚至倍增收入，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終可以「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。
轉職鎖定高薪目標 鄭偉祥轉職永慶房屋月收達六位數
鄭偉祥大學畢業即投入飲料店創業，長達三年的用心經營，每天工時超過10小時，幾乎把人生綁在店裡。然而每月實際到手的收入卻與一般上班族的相差無幾，最終更因為不敵疫情被迫收店。面對人生交叉路口，鄭偉祥看準永慶房屋保障收入與教育訓練資源，轉職加入房仲業，並且在入職第一年業績接近500萬元；第二年即使面臨市場降溫、交易量下滑，業績仍累積近600萬元，月收已達六位數，成功翻倍成長。
鄭偉祥分享，房仲業務與創業有許多相似之處，同樣需要自律、有效管理時間，並細心維護客戶關係。但創業需要自己扛起一切，而永慶房屋是強調團隊合作，工作是依每位同仁的特質、能力與優勢，發揮團隊互補，共同為客戶服務，以提升服務效率。此外，永慶房屋還有一對一師徒制，從跟客戶自我介紹、打電話約客戶、帶看介紹等，都由師父帶著一步步學習，即使沒有房地產相關經驗也不用擔心。
鄭偉祥並採取「白天實戰學習、晚上自我進修」的策略，白天跟著師父實務學習，晚上將稅法、交易流程研究透徹，在扎實訓練與團隊合作的作業環境幫助下，進入房仲業第四個月，完成第一筆成交。鄭偉祥開心分享，轉職到永慶房屋後生活逐漸回到健康的軌道，「以前是被店面綁住，現在是我自己安排工作與生活的節奏！」
楊昕跨領域轉職永慶房屋3年 收入翻倍成長
龍華科技大學電機系畢業的楊昕，依循專業成為電路板工程師，機緣巧合下，與家人共同創業開炸雞店，經過這兩份工作的學習及成長，楊昕發現，比起每天做重複的事情，自己更喜歡能與人互動的工作，決定轉職收入更有機會衝高的房仲業務。「轉職前也會擔心沒有房地產相關經驗，需要花很多時間學習與適應，但在得知永慶為每位新人安排專屬師父指導後，安心了許多，也更放心地做出轉職的決定。」
進入永慶後，楊昕發現AI科技工具更是工作上一大助力！永慶經紀人員除了專屬師父外，還有「AI智能教練」，由AI智能教練建議工作，幫助精準做正確的事情，讓業務新人可以順利推進案子的服務進度，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會。
永慶房屋也自主研發許多AI科技工具，提高客戶的找房效率。例如客戶可透過「永慶AI特助」找房，讓AI從預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，直接推薦適合的物件，客戶看到喜歡的物件後，再由經紀人員服務帶看。楊昕分享，「過去我需要自己從永慶全台約25萬筆房源中篩選物件，但現在由AI幫客戶聚焦理想的房屋條件後，我再接手服務，這樣不僅提高找房效率，也讓我能提供更好、更細緻的服務。」
楊昕在去年年收達到150萬，更曾創下月收入突破25萬的亮眼成績，用實績證明了自己做了正確地的選擇！
業務新人首年保障72萬、月休最高10天 實現「高收入、低工時」
永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月排休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。並宣布啟動大展店計畫，設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會，歡迎對房地產有興趣的求職者一起加入永慶。
