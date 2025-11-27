從香港宏福苑火災看高樓逃生難在哪裡？紐澳防災專家：別只怪設備不足、「人」才是最大變數

香港新界大埔的公屋住宅區宏福苑（Wang Fuk Court），26日下午發生非常嚴重的高樓火災，甚至在不到一小時內、就讓火勢蔓延至鄰近多棟建築，迄今造成至少55人死亡、數十人送醫觀察，仍有近280人下落不明。該社區屬於超過30層樓以上的大廈，也讓一旦遭遇火災、高樓層住戶該如何平安逃生，再次成為熱議話題。

從官方公佈的死傷數據，這場火災將成為香港記憶中、最致命的大樓火災之一，也是自1996年嘉利大廈大火以來最慘重的一次。根據媒體報導，已有超過900人順利從宏福苑撤離，但目前仍不清楚、還有多少居民受困建築內。

《亞洲衛視》這篇評論文章，是由來自紐西蘭和澳洲三所大學的學者，分別是由澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）城市風險學副教授哈加尼（Milad Haghani）、澳洲皇家墨爾本理工大學工程學院首席研究員庫利戈夫斯基（Erica Kuligowski），以及紐西蘭梅西大學（Massey University）數位建築與消防工程教授洛夫雷格里奧（Ruggiero Lovreglio）撰寫，他們各自專精於群眾疏散、城市風險與消防安全領域。

在三位專家看來，這場香港高樓的大火，凸顯在緊急情況下、想要成功疏散高樓層的困難度有多高。因為這不僅僅是、怎麼把人救出來的問題，而是還得考量建築物的物理限制，以及在高壓力下人類行為與現實之間的碰撞。

一旦發生火災，高樓層的電梯就成為絕對不能使用的設備，此時唯一可靠的逃生路徑，就只有樓梯而已。但這也是在高樓疏散與逃生過程中，最關鍵的一大障礙：垂直距離。因為根據統計、當處在真實疏散狀態中，人們下樓梯的速度會遠比預期慢許多。

香港新界大埔的宏福苑公屋，26日下午發生嚴重火災，造成至少4死。

危急關頭高樓層向下並不容易

在模擬演習期間，人們向下的移動速度大約介於每秒0.4至0.7公尺，但如果發生在實際緊急情況下，特別是高樓火災，這個速度數值會急劇下降。就以在911 事件為例，倖存者事後回憶的平均下樓速度，通常比每秒0.3公尺還慢。

因為當你處在高壓力和長時間警覺狀態，會讓身體很快疲勞，而且長時間行走，必然會因為體力下滑，而出現下降速度變慢趨勢。調查更顯示，大多數從高樓撤離者，在走路過程期間、至少會停下來完整休息一次。

一般民眾尚且如此，更別提當建築內還有不少老年人、行動不便者，或是一次湧入過多撤離人群，都會讓整體行走速度下降，此外當有多個樓層的人流匯入單一樓梯區域時，也很容易讓行走速度變慢。

香港新界大埔的宏福苑26日冒出大火，迅速波及鄰近7棟高樓，造成至少55死、外界懷疑是外牆的竹棚架釀禍。

人顧慮太多、卻因此浪費寶貴逃生機會

另一個盲區則是「人類行為」，三位專家認為、人類行為是導致高樓疏散延遲的最主要原因之一。舉例來說，當聽到警報響起時，無論事從手機、電視或其他媒介發出，人們總是很少立即做出行動。因為擺在他們面前，還有更多「重要事情」必須先交待，這時刻人們會暫停動作、尋求他人確認、檢查現況、收拾財物或與家人協調，當你逐一處理這些事情後，才會開始執行逃生計畫，但往往就是這些早期的幾分鐘時間，才會讓人們付出無法挽回的高昂代價。

還有一個狀況是，火災發生往往會導致建築內停電，或者因為濃煙瀰漫、讓室內光線變成非常昏暗，而透過實驗顯示，當照明光線減少、會明顯地讓人們下樓梯的速度減慢，因為當濃煙降低前方能見度之際，這些逃生的人們會開始猶豫、害怕誤判台階位置，導致行徑速度進一步變得更慢。

隨著高樓大廈愈來愈高，加上普遍國家都進入人口老化或高齡化社會，過去「每個人應該都能走樓梯」的舊式假設，如今已不再百分之百適用。

香港新界大埔的宏福苑26日冒出大火，迅速波及鄰近7棟高樓，造成至少55人死亡。

文章提到兩個「新逃生物件」，一是設置專屬避難層（Refuge Floors）：這是專門設計、內建於高塔大樓內部的防火防煙樓層，讓居民能在逃生過程，把這裡當成安全的集合點，既可以避免人員推擠，又讓人們有安全地方可以休息，再決定前往暢通的樓梯，或原地等待消防員救援。

與避難層配合誕生的產物，則是疏散電梯（Evacuation Elevators）。與大家常見的客貨電梯不同，這些電梯都經過專門設計，配備加壓井道、受保護的門廳和備用電源，可在火災期間正常安全運作。

結合以上數點，這次香港高樓火警的教訓，清楚地讓大眾知道，想要達成高樓平安疏散，絕不能只依賴單一工具或設備。除了常備樓梯外，避難層和受保護的電梯，未來都應成為高樓或超高樓「居住安全」必備條件之一。

