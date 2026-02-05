從駕駛打人到投訴無門 桃園市高中學生專車亂象一次看

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市去年爆出學生專車駕駛對毆打學生事件，表面看似單一衝突，實際卻揭開桃園市高中通學交通長年存在的結構性問題。有家長與學生指出，所謂的「學生專車」長年存在服務品質不穩、臨時停駛、繞路拉長通學時間等問題，學生即使反映，也往往投訴無門，安全與權益缺乏保障。

桃園市去年發生學生專車駕駛毆打學生事件，揭開桃園市學生專車長年問題。（翻攝Threads）

有家長反應，孩子就讀公立高中，每天仰賴學生專車上下學，但司機態度不佳、溝通不耐早已不是第一次發生，部分路線為了節省成本遭併線，原本單純的通學路程，卻變成繞行多個行政區的「長途車」，學生通學時間大幅拉長，更糟的是，一旦路線被裁撤，偏遠地區學生更是連交通工具都沒有

校方私下也坦言，學校在學生專車問題上幾乎沒有談判空間。現行多數高中學生專車並非包車制，也未要求學生預繳學期費用，而是以刷卡或按次付費方式搭乘，運作模式更接近一般公車。也因此，學校與客運業者之間往往沒有正式合約，若對服務品質或安全提出過多要求，業者便可能以「司機難找、人力不足」為由直接停駛，學校為了避免學生無車可搭，只能選擇退讓。

學生專車載運一整車未成年人，安全問題卻僅由駕駛一人承擔。（AI生成示意圖）

安全配套的缺口，更是此次事件引發關注的關鍵。依教育部《學生交通車管理辦法》，學生交通車應配置隨車人員，負責照顧學生、協助上下車及維持車內秩序。然而，實際走訪多所公私立高中發現，多數學生專車車內並未配置隨車人員，一整車未成年人僅由司機單獨負責。一旦車內發生衝突、霸凌或突發狀況，缺乏即時制止與回報管道，學生安全幾乎完全仰賴司機個人處理。

此外，學生權益面向同樣存在落差，雖然學生專車實際上承擔大量通學需求，卻未完全比照一般公共運輸辦理，不僅無法使用 TPASS 通勤月票，部分路段票價甚至高於一般公車收費。學生每天搭乘，卻無法享有公共運輸應有的優惠與保障，也讓家長質疑「既然像公車，為何權益卻不如公車」。

桃園市學生公車無法使用行政運通勤月票TPASS，遭質疑為何權益未比照一般公車。（記者翻攝）

更讓家長與學生不滿的是，即使對司機態度、行車安全或服務品質提出申訴，實際改善幅度仍有限。即便現行學生專車內有張貼申訴表單QRcode，卻因為學生專車「非一般營運車輛」，投訴內容往往未被納入客運業者營運評鑑與扣分機制，形同「抱怨打水漂」。

然而記者調查發現，桃園市高中學生專車之所以長期處於失序狀態，並非單一學校或業者問題，而是卡在行政權責長年模糊。學生專車既非完全比照校車辦理，又未被明確納入一般公共運輸體系，導致教育局與交通局在監管與責任認定上「互推皮球」。面對家長與學生的投訴，相關單位互相轉介，實際卻難以落實有效管理，也讓學生通學車輛形同落入「三不管地帶」。究竟學生專車該由誰負責？安全、路線與營運品質又該由哪個機關把關？相關爭議，仍有待市府給出明確答案。

