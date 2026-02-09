從驅魔人演出偶像巨星 泰男神Keng爆胸肌「有一半的時間都沒穿衣服！ 」

泰星Keng在《泰殺歌后戰》中展現精實胸肌腹肌。（威視電影提供）

泰國金獎製作團隊再度推出全新瘋狂喜劇《泰殺歌后戰》，將於本週五（13日）在上映。電影邀來泰國新生代人氣男星 Keng 擔綱主演，化身坐擁千萬粉絲的韓國偶像「艾力斯金」，為戲苦練多時的他，在片中展現舞台魅力與健身成果，Keng在片中大方展現精實胸肌腹肌，養眼畫面讓搶先觀影的粉絲驚呼：「Keng有一半的時間都沒穿衣服！」

年僅24歲的Keng近年迅速竄紅，演藝經歷充滿戲劇性反差。出身泰北帕堯府的他，原本是泰文老師，因一段教學TikTok影片意外爆紅，被封為「最帥泰文老師」，就此踏入演藝圈。之後憑電影《荊棘天堂》嶄露頭角，並以BL劇《靈魂重生》席捲亞洲，在劇中飾演帥度極高驅魔人，成為新一代話題男星。

泰星Keng《泰殺歌后戰》展現苦練許久的性感K-POP舞蹈。（威視電影提供）

在《泰殺歌后戰》中，Keng為角色量身打造主題曲〈BEAST〉，歌曲融合高音、韓文 Rap 與英文歌詞，製作難度極高。為此他在拍攝前接受密集訓練，同時還得軋拍其他戲劇，只能將時間切割使用，全力備戰。錄音過程更長達15小時，連製作人都直言是「魔鬼等級挑戰」。 除了角色表現備受矚目，電影的音樂企劃同樣展現野心。劇組攜手泰國環球音樂，為演員群打造8首原創歌曲，橫跨復古、電子舞曲與流行嘻哈等多元曲風，讓觀眾在笑聲中同步感受泰國流行音樂的活力與創意。 為回饋粉絲支持，自2月13日起，凡購買《泰殺歌后戰》電影票乙張，即可兌換限量「泰殺小卡」乙張（共5款，隨機贈送），數量有限。

