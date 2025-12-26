從高原兔猻到鬼城鬣狗 2025年攝影師捕捉到的大自然精彩瞬間

以下是2025年最引人注目的自然世界攝影作品。

從深海到沙漠、山脈以及偏遠的亞馬遜，今年最非凡的自然攝影作品為我們呈現了自然界的多樣性與壯麗。我們將看到翻騰的海獅、雜技般的山地大猩猩，以及露齒微笑的熊。

海岸邊的獅子

在這張極具震撼力的照片中，一隻母獅凝視遠方，背景是納米比亞「骷髏海岸」的卵石海灘，狂暴的海浪在後方拍打。一小群沙漠獅離開了牠們的狩獵場，轉向大西洋尋找獵物。想了解Griet Van Malderen如何捕捉這種戲劇性的行為轉變，請閱讀伊莎貝爾·格雷森（Isabelle Gerretsen）的報導。

鬼城鬣狗

自然攝影師維姆·凡·登·希佛（Wim van den Heever）花了10年才拍下這張經典照片：一隻棕鬣狗在納米比亞一座廢棄的鑽石礦城中徘徊。鬣狗有時會利用這些荒廢的建築躲避沙漠的酷熱，甚至在破敗的房屋中產仔。

亞馬遜的「大盜」

侯塞因·阿加·汗（Hussain Aga Khan）拍下了神秘的亞馬遜粉紅海豚（葡萄牙語稱為boto）。這種生物在亞馬遜原住民社群中既受敬畏又令人畏懼。想知道為何粉紅海豚被稱為亞馬遜的「大盜」，請閱讀這裡。

粉色花海中的北極熊

北極熊通常與冰雪白色聯繫在一起，但野生動物攝影師羅伊·加利茨（Roie Galitz）在加拿大努納武特拍下兩隻年輕北極熊在火草花海中嬉戲的畫面，時間是 2025 年 8 月。

山巔之貓

世界自然基金會（WWF）印度分會拍下了這隻神出鬼沒的兔猻，這是首次證明牠生活在阿魯納恰邦的高山地區。照片拍攝地點海拔近5000米（16404英尺）。該組織的調查使用了130 多個相機陷阱，還記錄了印度境內最高海拔的豹、雲豹、斑貓等多種物種。

驚險一擊

在這張精彩照片中，一條海鱸魚從一隻小白鷺的喙下搶走獵物。楊欽榮在中國東南部家附近的廈門筼筜湖拍下這場覓食狂潮，並獲選為年度野生攝影比賽的獲獎作品之一。

高抬腿的大猩猩

這張照片榮獲2025逗趣野生攝影獎。拍攝地點是盧旺達霧氣繚繞的維龍加山脈，一隻年輕雄性大猩猩在林間空地炫技：旋轉、翻滾、踢腿，宛如體操高手。

水下極光

一隻海龜游過宛如「水下極光」的夢幻雲霧。這張照片入選2025年度海洋攝影師比賽決賽，由Hitomi Tsuchiya在日本薩摩硫黃島近海拍攝。日本位於長達40000公里（24850 英里）的環太平洋火山帶西緣，該區域幾乎環繞整個太平洋，是地球上大多數活火山的所在地。這種奇異的海洋色彩源自水下熱液噴口噴出的富鐵物質，形成所謂的「鐵丘」。

海洋工程師

魟魚會攪動海底沙粒，以躲避飢餓的掠食者，或在跟蹤獵物時隱藏自己。魟魚每年能移動數千噸沙子，重塑海底棲息地，並將養分帶到海床各處。伊莎貝拉·柯爾（Ysabela Coll）在墨西哥近海拍攝了這張照片，並獲得 2025 年「年度海洋攝影師」比賽美術類第三名。

大胃魚

這隻東方澳洲黑鱸雄魚正在進行「口孵」行為。雌魚釋放大量卵後，雄魚為其受精，然後看似將卵吞下。事實上，他會將受精卵收入口中孵化，這種行為稱為「父系口孵」。這位盡責的父親由Daniel Sly在澳洲雪梨港一個繁忙的漁業與渡輪碼頭下夜潛時拍攝。該照片入選 2025 年「年度海洋攝影師」比賽決賽。

瘋帽毛毛蟲

喬吉娜·斯泰特勒（Georgina Steytler）拍下了桉葉骨骼毛毛蟲的奇特頭飾，並將其暱稱為「瘋帽毛毛蟲」。這個半透明的塔狀結構由舊的頭殼組成，每次蛻皮時，毛毛蟲都會保留舊頭殼。據推測，這有助於抵禦掠食者的攻擊。該照片是今年「年度野生動物攝影師」獎項的獲獎作品之一。

發光的蜘蛛

西蒙·鮑邁斯特（Simone Baumeister）拍下這張超現實的照片：一隻園蛛停在德國伊本比倫鎮的一座人行橋上，背景是下方車輛的燈光，形成剪影。園蛛物種遍布全球，並編織出標誌性的螺旋網。牠利用腿作為測量工具，先建構不黏的框架，再在上面鋪設黏性的「捕捉絲」。完成後，蜘蛛便能站在這座建築傑作上，等待獵物飛入陷阱。該照片榮獲 2025 年「年度野生動物攝影師」比賽獎項。

發光的捕蟲瓶

李乾（Chien Lee）拍攝的螢光捕蟲瓶草照片，獲得 2025 年「年度野生動物攝影師」比賽植物與真菌類別冠軍。大多數植物從土壤吸收養分，但捕蟲瓶草屬於食蟲植物，會捕捉倒楣的獵物，將其滑入充滿消化液的池中，慢慢分解。李乾使用紫外線手電筒在日落後照亮捕蟲瓶草，使其呈現詭異的紫色光芒。