從高教品牌到人才鏈結 臺韓對話解構國際人才趨勢
由教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）辦理的「2025全國大學校院國際事務人員交流工作坊」，今天(12日)舉行。今年以「創新與串連－打造世界的國際人才庫」為主題，吸引113位來自臺韓兩地的大學校院國際事務主管與同仁共同參與，並首次邀請韓國國際教育者協會（Korean Association of International Educators, KAIE）與會，深化臺韓在國際招生、合作與學生輔導領域的交流。
開幕典禮由FICHET董事長李蔡彥及教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟共同揭開序幕。李蔡彥董事長表示，面對全球高教環境迅速變化，各校國際處已成為支持國際招生、推動跨國合作與強化外籍生體驗的核心角色。臺灣必須從單點突破邁向跨校、跨國及跨議題的系統性連結，打造更具辨識度與國際影響力的臺灣高教品牌。李毓娟司長指出，教育部持續推動國際人才政策，包括重點產業系所招生、國際專修部與短期方案等，並強調應完善「招才、育才、留才」的完整路徑。她也提到 SIT（Study in Taiwan）人才資料庫在跨校整合、人才追蹤與策略研擬上的關鍵作用。
今年特別邀請KAIE副會長、同時擔任首爾淑明女子大學（Sookmyung Women’s University）國際招生經理的 Tae-Hwan Hwang 進行專題講座，黃副會長提及面對少子化危機與激烈的全球技術競爭，韓國政府正式啟動「Study Korea 300K」計畫，目標於2027年前吸引30萬名國際留學生，以躋身全球十大留學強國。其核心戰略採雙軌並進，一方面針對半導體等高科技領域設立簽證「快速通道」並擴大理工科獎學金；另一方面透過「大學-企業-地方政府」的緊密合作，引導人才進入地方造船與根基產業以解決區域人口不足問題；在招生實務上，韓國大學則大幅增設全英語授課課程以吸引更多外國學生，同時也提供留學生每週 30 小時的合法打工權限，以及畢業後最長3年的求職簽證（D-10），透過從學業支持到就業定居的完整配套，積極展現留住全球人才的決心。
下午議程聚焦於策略趨勢與前線實務。教育部黃聖明秘書分享114年外國學生來臺就學辦法修正重點；國立虎尾科技大學林中彥教授則以TEEP跨國合作案例，展示透過學生參與跨國專案如何開創招生新模式。後續三場主題短講分別聚焦日本市場招生洞察、策略性合作夥伴經營，以及從學生視角建立外籍生輔導模式，協助與會者掌握跨領域觀點並汲取具體做法。
壓軸的 World Café 圓桌交流由12位桌長帶領，以「國際招生」、「國際合作」、「外籍生輔導」三大主題分桌討論。透過跨校、跨年資、跨職務的分組混合設計，與會者共享實務挑戰、交流經驗並提出具體行動構想，從不同視角激盪出兼具可行性與創新性的策略，並強化校際專業社群的連結。
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 37
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 9
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 190
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前 ・ 31
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
砍年金藍拚三讀 綠：７千億破口人民買單
停砍公教年金相關修法，將在12號下午，立法院院會三讀闖關，但銓敘部警告，這會讓未來十年的撥補金額翻倍到近7千億元，換算下來，全台人民平均得多負擔3萬元。TVBS新聞網 ・ 19 分鐘前 ・ 275