從高教品牌到人才鏈結 臺韓對話解構國際人才趨勢

2025全國大學校院國際事務人員交流工作坊

由教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）辦理的「2025全國大學校院國際事務人員交流工作坊」，今天(12日)舉行。今年以「創新與串連－打造世界的國際人才庫」為主題，吸引113位來自臺韓兩地的大學校院國際事務主管與同仁共同參與，並首次邀請韓國國際教育者協會（Korean Association of International Educators, KAIE）與會，深化臺韓在國際招生、合作與學生輔導領域的交流。

開幕典禮由FICHET董事長李蔡彥及教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟共同揭開序幕。李蔡彥董事長表示，面對全球高教環境迅速變化，各校國際處已成為支持國際招生、推動跨國合作與強化外籍生體驗的核心角色。臺灣必須從單點突破邁向跨校、跨國及跨議題的系統性連結，打造更具辨識度與國際影響力的臺灣高教品牌。李毓娟司長指出，教育部持續推動國際人才政策，包括重點產業系所招生、國際專修部與短期方案等，並強調應完善「招才、育才、留才」的完整路徑。她也提到 SIT（Study in Taiwan）人才資料庫在跨校整合、人才追蹤與策略研擬上的關鍵作用。

今年特別邀請KAIE副會長、同時擔任首爾淑明女子大學（Sookmyung Women’s University）國際招生經理的 Tae-Hwan Hwang 進行專題講座，黃副會長提及面對少子化危機與激烈的全球技術競爭，韓國政府正式啟動「Study Korea 300K」計畫，目標於2027年前吸引30萬名國際留學生，以躋身全球十大留學強國。其核心戰略採雙軌並進，一方面針對半導體等高科技領域設立簽證「快速通道」並擴大理工科獎學金；另一方面透過「大學-企業-地方政府」的緊密合作，引導人才進入地方造船與根基產業以解決區域人口不足問題；在招生實務上，韓國大學則大幅增設全英語授課課程以吸引更多外國學生，同時也提供留學生每週 30 小時的合法打工權限，以及畢業後最長3年的求職簽證（D-10），透過從學業支持到就業定居的完整配套，積極展現留住全球人才的決心。

下午議程聚焦於策略趨勢與前線實務。教育部黃聖明秘書分享114年外國學生來臺就學辦法修正重點；國立虎尾科技大學林中彥教授則以TEEP跨國合作案例，展示透過學生參與跨國專案如何開創招生新模式。後續三場主題短講分別聚焦日本市場招生洞察、策略性合作夥伴經營，以及從學生視角建立外籍生輔導模式，協助與會者掌握跨領域觀點並汲取具體做法。

壓軸的 World Café 圓桌交流由12位桌長帶領，以「國際招生」、「國際合作」、「外籍生輔導」三大主題分桌討論。透過跨校、跨年資、跨職務的分組混合設計，與會者共享實務挑戰、交流經驗並提出具體行動構想，從不同視角激盪出兼具可行性與創新性的策略，並強化校際專業社群的連結。