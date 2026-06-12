從高虹安、周典論到柯文哲條款 民進黨批藍白用立法權為自家人脫罪

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民進黨發言人李坤城批評，藍白企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。（資料照片／李智為攝）

立法院會今（12日）通過俗稱「高虹安條款」的《公職選罷法》修正案，藍營方面也為屏東縣議長周典論提出《正副總統選罷法》修正草案。對此，民進黨發言人李坤城批評，藍白假借仔細審查總預算之名強行通過延會，然而至今卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。

立法院今天三讀修正《公職人員選舉罷免法》修正案，放寬宣告緩刑或得易服社會勞動者的參選資格限制，被外界質疑是「高虹安條款」。此外，國民黨團也提案修正《總統副總統選罷法》，針對未登記為候選人的連署行賄案件增列拘役或罰金選項，被視為替屏東縣議長周典論解套；而在前台北市長柯文哲涉京華城案，在野黨亦提出多項《刑事訴訟法》修正草案，引發「柯文哲條款」爭議。

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李坤城表示，立法院司法法制委員會昨審議由國民黨立委翁曉玲提出、藍白兩黨共同推動的《刑事訴訟法》修正草案，企圖大幅縮短羈押期限，此舉等同讓檢方偵辦形同斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關於涉嫌共犯、上下游組織及串證滅證風險高之案件中，調查能力大幅受限。

李坤城指出，該提案不僅引發法界與檢方強烈反對，甚至連自家人都不挺，國民黨立委吳宗憲便公開直言，此修法將導致我國刑事犯罪偵查全面崩潰。

李坤城質疑，藍白陣營「因人設事」的手段已非首例。立法院今天上午強行三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高虹安條款」。

李坤城說明，由於高虹安誣告案二審遭判處有期徒刑6月，未來若判決確定且准予易服社會勞動，依法恐無法登記參選，藍白卻在選舉登記前夕迅速修正法律，時間點與高虹安案高度吻合，完全是在為其掃除參選障礙。

李坤城強調，從國民黨試圖推動減輕連署行賄罪責的「周典論條款」，到今天強行通過的「高虹安條款」以及企圖縮短羈押期限的「柯文哲條款」，藍白種種作為，完全證明在野黨就是把立法權變成為個案處理法律後果的工具。他呼籲，請藍白別再將寶貴的會議時間浪費在替自家人解套，儘速完成總預算審查，履行立法委員最基本的法定職責。



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