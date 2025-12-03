從高訂白紗到煙霧進場！柬埔寨公主婚禮排場狂 宛如拍大片「快餐配威士忌」超吸睛

蓬索莉雅公主與謝夫川英在婚禮主儀式上身穿柬式傳統禮服，展現高棉文化風采。（圖／翻攝自IG，soriya_noro，下同 ）

柬埔寨王室近日迎來年度盛事。28歲的蓬索莉雅公主（Pongsoriya Norodom），身為國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女、已故國王西哈努克的孫女，與本地企業家、瓶裝水品牌Provida執行長謝夫川英（Seav Chhuon Ing）於金邊盛大完婚。這場婚禮歷時數日，共舉行4場儀式，融合傳統文化、王室規格與現代時尚，堪稱柬埔寨近年最華麗婚禮之一。

查克拉彭親王陪伴女兒步入會場，父女情深畫面令人動容。

根據《HOLA!》與《Histoires Royales》等外媒報導，蓬索莉雅公主的婚禮活動包括婚前派對、傳統高棉儀式、王室祝福典禮與西式晚宴。每場儀式皆安排不同主題與服裝轉換，場面隆重。主儀式上，公主身穿柬埔寨設計師品牌Atelier Soknan打造的義大利緞面訂製禮服，搭配傳統高棉圖騰刺繡與鑽石頭冠，展現尊貴與古典氣息。

這場婚禮結合傳統與現代、文化與時尚，成為柬埔寨年度矚目盛典。

在晚宴場合，她則換上Atelier Nhem設計的白色羽毛高訂禮服，呈現1920年代西方復古風格。其他儀式中，她亦多次換上高棉傳統服飾，配戴大量珠寶，象徵王室傳承。據《南華早報》指出，公主曾留學中國北京對外經貿大學，主修國際貿易，畢業後也曾擔任小米品牌大使，為柬埔寨王室代表人物之一，亦是活躍於社群媒體的「Z世代王室新星」。

婚禮現場設計也別具巧思，主廳入口以煙霧與巨型螢幕營造戲劇感，投影新人步入會場的每一刻，王室親王查克拉彭更親自陪同女兒進場。感人一幕出現在開舞時刻，公主將第一支舞獻給父親，父女共舞，獲得全場掌聲。而國王西哈莫尼親臨現場為姪女送上祝福，象徵王室凝聚與傳承，更強化這場婚禮的歷史與文化意義。

宴會料理也展現多元風格。在傳統菜餚與精緻甜點外，西式晚宴上竟出現炸雞、漢堡與薯條等快餐料理，據悉是新人特別安排為親友帶來輕鬆氛圍，搭配高檔威士忌Dalmore，呈現文化融合的趣味對比。婚禮蛋糕由甜點師Siso製作，以王室經典設計為靈感，裝飾新鮮莓果，成為宴會另一焦點。

新郎謝夫川英是柬埔寨知名企業Daun Penh Trading的繼承人，該公司旗下的Provida天然礦泉水年營收超過780萬美元。根據《Prestige Online Cambodia》，他曾入選柬埔寨40位40歲以下最具影響力人物榜單，是當地新興企業界的重要領袖。

這對新人早在今年2月28日已於社群平台宣布訂婚，並分享求婚照，短時間內吸引大量關注與祝福。他們不僅在現實中風光成婚，亦以活躍社群經營成功塑造出現代王室夫妻新形象。

蓬索莉雅公主的身世也備受關注。她是查克拉彭親王13位子女之一，父親曾任柬埔寨副首相級高官、國王私人顧問，並曾任憲法委員會成員。如今主掌以兄長命名的人道基金會「拉克維翁基金會」。

這場歷時多日、跨文化交融的王室婚禮，不僅展現柬埔寨王室的深厚傳統，也體現年輕世代的國際視野與自我風格，成為東南亞區域最受矚目的婚禮之一。

