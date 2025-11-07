從高雄「跳」到曼谷！Jennie、Lisa腳踩台灣靴登上國際巡演舞台 平價高質感輕鬆Get女神同款





南韓女子天團BLACKPINK永遠是潮流焦點，她們吃什麼、穿什麼或用什麼，立刻就會成為粉絲瘋狂搜尋的同款目標！這次亞洲巡演首場再度炸翻高雄，掀起一陣粉紅旋風。四位成員準備滿滿「台味」彩蛋與粉絲互動，像是ROSÉ在後台坐推車大嗑台灣美食，可愛畫面秒掀模仿風潮。而最讓台灣BLINK 更驚喜的是Jennie和Lisa腳上的舞台戰靴，竟然都來自本土平價品牌 D+AF！消息一出粉絲全暴動：「必須手刀下單女神同款！」

BLACKPINK舞台服幾乎都以極短褲、短裙為主，造型師仍不忘用些小心機讓她們的腿型看起來更修長，「靴子」就成了舞台造型的關鍵！這次演唱會上，Lisa 腳踩輕量厚底綁帶短靴，粗跟設計撐出完美比例，軍風楦頭增添一點率性感，適合可辣又可甜的Lisa；Jennie則穿上尖頭高跟長靴，透過立體剪裁完美修飾腿型，讓163公分的她瞬間擁有 逆天大長腿比例。

粉絲們搜尋同款時，意外發現兩人腳上的靴款其實來自台灣品牌 D+AF！不僅造型亮眼，舒適度也足以支撐高強度的唱跳演出，甚至一路陪伴BLACKPINK 從高雄、曼谷「跳」到雅加達，成為巡演中不可或缺的造型。也立刻引爆全球粉絲搶購熱潮，展現她們驚人的全球影響力與帶貨實力。

對z世代來說，K-pop不只是音樂，更是潮流文化的代名詞。偶像們的每個細節，從髮型、妝容到穿搭配件，都會讓粉絲搶著模仿。應援文化也越來越多元，「模仿偶像穿搭」也成為表達愛的一種新方式！

粉絲從舞台造型獲得穿搭靈感，或是直接購入同款，讓偶像的穿搭風格變為屬於自己的日常風格。穿上Lisa同款厚底短靴，不只穿上去擁有「人間芭比」Lisa的氣場，站搖滾區還自帶8公分視野升級，看演唱會、拍照都超有參與感！

BLACKPINK這次巡演除了再度證明她們的全球時尚影響力，讓台灣品牌有機會躍上國際舞台，展現台灣的時尚軟實力。也讓BLINK可以用親民的價格穿出自信、玩出自己風格！

