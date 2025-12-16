從鹽田到餐桌：嘉義洲南鹽場帶你走進鹽的故鄉

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立臺南生活美學館（14）日於嘉義縣百大文化基地-洲南鹽場舉辦「認識天日曬鹽×台灣鹽料理手作」工作坊，在冬陽下展開一場結合知識、體驗與美味的文化小旅行。

活動從「鹽田導覽」揭開序幕，參與者在導覽人員陪同下走入全臺少數仍保留傳統天日曬鹽工法的鹽場，親眼見證鹽花結晶的過程，並體驗鹽工茶的獨特風味。「第一次在鹽田喝茶，好像連空氣都變鹹甜鹹甜的！」民眾笑說。

料理手作課更是亮點，以臺灣鹽搭配烏魚排與友善雞蛋，民眾邊料理邊聆聽生產者分享友善養殖與在地產業故事，許多民眾表示，這是第一次真正感受到「吃進口中的鹽與土地緊緊相連」。

國立臺南生活美學館表示，百大文化基地強調在地文化、歷史連結與社會參與，而洲南鹽場以鹽業文化為核心，與濕地生態共構出獨特的海岸文化圖像，是具歷史價值與教育意義的重要基地，成功將知識、飲食與風景融合，帶給民眾一場難忘的鹽味體驗。