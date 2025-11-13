從鹿港到日內瓦 陳進堂院長以行動翻轉健康識能

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】亞洲健康識能學會（AHLA）於瑞士日內瓦宣布2025年度「玉鳳國際健康識能獎」（Yufong International Health Literacy Award）得主出爐，比利時魯汶大學健康心理學教授斯蒂芬‧範登‧布魯克（Stephan Van den Broucke）與秀傳醫療體系社區健康中心名譽院長陳進堂共同獲獎，表彰兩人在全球及在地健康識能推動上的卓越貢獻。

秀傳醫療體系陳進堂院長，推動社區健康與健康識能有成，榮獲亞洲健康識能學會頒發「玉鳳國際健康識能獎」，為台灣醫界再添國際光彩。（秀傳醫療提供）

亞洲健康識能學會成立於2013年，登記於瑞士日內瓦，長年致力推動健康識能研究與政策交流，其所屬的「玉鳳國際健康識能獎委員會」每年選出對健康識能研究與實踐具卓越貢獻者。

台灣健康識能學會理事長張武修指出，該獎項以台灣鹿港許玉鳳女士（1927－2016）命名，紀念她對健康識能理念的支持與推廣。獎項宗旨是「認可與促進全球健康識能的研究與實踐」，評選重點放在得獎者是否於國際期刊發表具代表性的研究成果。

另一位得獎者陳進堂院長，擁有美國約翰霍普金斯大學公共衛生碩士學位，長期投身社區醫療與公共衛生推動，現任秀傳醫療體系社區健康中心名譽院長、台灣健康產業平衡計分卡管理協會創會會長及朝陽科技大學兼任教授。他多次榮獲行政院服務品質獎、國家品質獎及健康促進醫院友好工作場所獎等肯定，是台灣健康識能實踐的代表人物。

對於榮獲此項國際殊榮，院長陳進堂表示，這是對團隊多年努力的肯定。他強調，健康識能不只是傳遞健康知識，更是推動全民健康管理的關鍵，「讓社區與病患從被動接受醫療，轉為主動參與健康促進與疾病預防，這才是健康識能的真正價值。」

張武修也指出，陳進堂院長在台灣推動健康識能的實務經驗，不僅建立社區健康中心典範，也讓台灣在國際健康識能舞台上佔有重要地位。此次獎項不僅肯定兩位學者在健康識能領域的長期耕耘，也突顯亞洲健康識能學會在串聯全球健康促進與社區行動之間的重要角色。