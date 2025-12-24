從鹿港走向國際舞台，鋼琴家張凱閔返鄉點亮彰化學子音樂夢。圖／彰化縣政府提供





為深化藝術教育、激勵音樂班學子勇敢逐夢，彰化縣政府今（24）日在民生國小音樂廳舉辦「鋼琴家張凱閔音樂講座」，邀請來自鹿港、旅美發展的鋼琴家張凱閔返鄉分享學習歷程。彰化縣長王惠美出席，與張凱閔一同勉勵在場師生，活動吸引數百位師生熱情參與，現場氣氛溫馨感人。

王惠美縣長表示，張凱閔自民生國小音樂班起步，憑藉堅持與實力，在國際舞台嶄露頭角，2023年榮獲盧布爾雅納音樂節國際鋼琴大賽首獎，並以最年輕決賽選手身分，於2024年第21屆里茲國際鋼琴大賽獲得第4獎及皇家利物浦愛樂協會獎，成績斐然；同時也於2021及2025年兩度入圍華沙蕭邦國際鋼琴大賽第二輪決賽，實屬不易。此次返鄉分享，期盼讓學子了解在追求夢想的道路上，如何面對挑戰、克服挫折，以及站上國際舞台所需具備的能力與視野。

王惠美也指出，音樂學習過程中，師長的指導與家長的支持至關重要，感謝民生國小師生長期深耕藝術教育。今年民生國小音樂班在管絃樂、弦樂及管樂項目皆晉級全國賽，表現亮眼。縣府亦將持續研議異地學習及邀請大學教授指導等方式，協助學生拓展學習視野，厚植藝術實力。

張凱閔分享，回到母校別具意義，從小接觸音樂、養成每日練琴的習慣，是一路走來最重要的基礎。他鼓勵學子持之以恆，並表示音樂不僅是專業選擇，更能陶冶心性，無論未來是否走向音樂專業，學音樂都是人生珍貴的養分。

教育處表示，講座中張凱閔以精湛琴藝示範演奏，並與學生深度交流，分享親身經驗，激勵學子堅守夢想、勇敢前行。這場音樂講座不僅傳遞藝術之美，也在孩子心中種下希望的種子，為未來綻放更加寬廣的可能。

