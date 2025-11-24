從黑手窟到鐵雕小鎮！「2025太平鐵工藝術節」開跑

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台中市第二大區太平區過去以手工具、工具機產業發達廣為人知，甚至有「黑手窟」之稱，除以太平工業區為中心外，週邊聚集眾多五金加工廠，讓當地形成產業聚落。太平區公所自2019年邀請當地黑手師傅利用廢五金創作鐵雕藝術，如今成為產業翻轉的新面貌，11月29日「2025太平鐵工藝術節」將在「太平買菸場」開幕，展期持續至明年5月，完整展出今年獲評選的35件鐵雕作品。

「2025太平鐵工藝術節」作品成果展主視覺。(圖/台中市政府)

回首1980年代，黑手產業是當時台中市太平區最重要的經濟命脈，尤其以當時獲得國家正字標記（即經濟部標準檢驗局CNS標記）的「楊鐵工廠」為代表。近年來，太平區公所開始關注如何使傳統產業活化、五金廢料如何永續循環再利用等議題，因此自2019年起邀請黑手師傅效法在地藝術家陳庭詩的鐵雕藝術創作，透過專家指導，將冰冷的工廠廢料轉變為具有溫度、充滿個性的雕塑作品。

如今，原本俗稱「黑手窟」的太平區，透過一名又一名黑手師傅的「斜槓」藝術創作，不僅為傳統產業注入文化活水、創新翻轉整體產業面貌，更透過藝術的洗禮，讓太平區成為「地方創生」的成功案例，塑造嶄新的地方特色，而台中市太平區公所舉辦的「太平鐵工藝術節」現在更是正式邁入第7個年頭。

「2025太平鐵工藝術節」參選作品共計69件，展現太平鐵工藝術創作能量，以及五金匠師精湛技藝。(圖/台中市政府)

今年舉辦的「2025太平鐵工藝術節」以「鐵花」（Blooming）為主題，自8月至10間陸續舉辦「五金藝術．循環再生」課程、鐵藝實作工作坊、藝術節作品收件及評審等活動，而11月29日則是重頭戲「2025太平鐵工藝術節」作品成果展開幕，將在「太平買菸場」隆重展出從69件參賽作品中，一路過關斬將、終獲評選的35件作品，傳達「鐵記憶之處，藝術花開之時」的意境。

此次展出的作品包含詹哲裕〈長風送夜雁〉利用廢棄五金構築詩人李白「長風萬里送秋雁」的詩境、以及華谷電機股份有限公司〈幾何〉利用雷射切割剩餘的鐵條呈現角度特殊的線條，不僅如此，參賽的創作者更是涵蓋國小學童至80歲長者，可謂年齡層多元，充分展現台中五金加工產業的軟實力以及文化創意的活力。活動詳情請至太平鐵工藝術節臉書粉絲專頁查詢。

