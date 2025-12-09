從黑科技到濕地 慈大經管系碳經濟跨域參訪

面對全球氣候變遷與「2050淨零排放」的國際趨勢，碳管理已不僅是環保口號，更是當前企業經營不可或缺的核心競爭力。為了縮短學用落差，培養具備綠色經濟視野的專業人才，慈濟大學經營管理學系在USR-hub「綠能永續 × 循環創新：農產升級與品牌發展計畫」支持下，於12月4日至5日，由蘇美惠老師帶領修習「碳經濟」課程的師生，展開為期兩天的深度校外參訪。

參訪行程橫跨桃園與嘉義，走訪國家原子能科技研究院（簡稱國原院）、全球綠色髮妝品牌「歐萊德（O'right）」，以及韋能能源嘉義義竹綠能生態教育館，讓學生親身見證從綠色尖端科技、綠色品牌經營到綠能與生態共榮的永續實踐。

首日抵達國家原子能科技研究院，師生深入了解多項榮獲國際「R&D 100 Awards」大獎的綠能技術，包括具發展潛力的「小型模組化反應器（SMR）」、「智慧配電網路管理系統（iDNMS）」，以及將森林廢棄物轉化為高價值的「負碳生質精煉技術」。這些硬核科技讓學生深刻理解，要達成淨零目標，政策驅動與科技支撐缺一不可。

隨後造訪的「歐萊德」綠建築總部，學生們驚艷於中小企業如何將ESG植入品牌DNA，從綠建築到使用農業殘留物咖啡渣為原料，大幅提升農業附加價值、再到可生物分解包裝設計，展現了碳足跡管理的極致表現。翌日，師生南下嘉義，將課堂場景延伸至「韋能能源嘉義義竹綠能生態教育館」。此地原為廢棄鹽田形成的濕地，在全球供應鏈（如Apple）要求綠電的背景下，轉型為光電發展重鎮。

透過實地踏查，學生們看見了台灣在有限土地中推動綠能的挑戰與解方。廠區不僅需高於百年洪水位30公分以應對風險，建置的太陽光電板也都參與回收基金制度，並且有獨立ID追溯管理，不必擔心廢棄太陽能板汙染環境，回收後的太陽能板目前已有高達95％的零組件回收再利用。更令師生印象深刻的是「光電與生態的共存」。義竹鄉是黑面琵鷺與眾多水鳥的重要棲地，園區保留了30％生態區，劃設67公頃保育濕地，每年約有4,000隻黑面琵鷺來台過冬，其中約一半聚集在此，證明了綠能開發與生態保護並非零和遊戲，而是一種可透過科學管理達成的動態平衡。

經管四A學生簡翊丞表示，以前覺得碳定價、碳中和很抽象，但親眼看到負碳技術與零碳產品，才明白這是整個供應鏈的綠色革命。尤其，看到光電場透過精準的水位管理維持水鳥棲地，重新認識永續是透過「管理」找到平衡，而不是一味拒絕開發。蘇美惠老師強調，此行是串連起「綠色技術研發（國原院）、綠色品牌行銷（歐萊德），再到綠能、生態與經濟共榮的商業模式（韋能能源）」的完整碳經濟光譜。透過將「碳排放、能源轉型、永續治理」具象化，系上期望學生未來能結合理論與場域觀察，不僅具備跨域分析能力，更能成為協助台灣企業對接世界永續趨勢的綠領人才。

慈濟大學