從黑粉變鐵粉！妮姬米娜緊牽川普手力挺：我是他頭號粉絲

妮姬米娜自稱是川普的頭號粉絲。（圖／Getty）

美國饒舌天后妮姬米娜（Nicki Minaj）過往曾批判川普，沒想到近期態度大轉變，28日更受邀出席華府的「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），更自稱是川普的「頭號粉絲」，兩人首度同台，更在台上更緊牽著手。

妮姬米娜發表演說時表示：「我可能是總統的頭號粉絲，這一點不會改變，至於那些人們口中的仇恨言論，對我完全沒有任何影響，一點都沒有。」這反而更激發她和大家支持川普的動力，「我們不會讓他們霸凌他的行為中得逞，那些抹黑行動是不會奏效的，他的背後擁有強大的力量支持，而且上帝正在守護著他，阿門。」

廣告 廣告

外媒特別捕捉妮姬米娜和川普牽手的特寫畫面。（圖／Getty）

「川普帳戶」是美國政府為新生兒設立的投資儲蓄計畫，由聯邦政府提供初始資金，並鼓勵家長持續存入款項。這些資金會投入股票市場，利用長期複利的特性，讓孩子在成年後擁有一筆可用的資產。妮姬米娜便宣布她將捐款15萬至30萬美元，用於資助粉絲的川普帳戶，但目前尚未說明這些捐款將如何具體轉交給粉絲。

妮姬米娜曾批評川普的打擊非法移民政策，因為自己兒時正式為逃離貧困才來到美國，但現在她曬出要價100萬至500萬美元的「川普金卡」，獲得在美國的永久居留權。妮姬米娜從川普黑粉變鐵粉，先前已引起支持者不滿，讓她一度關閉社群帳號，如今更大動作同台，成為川普在演藝圈罕見的盟友。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導