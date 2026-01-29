從點餐訂位到廣告 泰外送成長勝東協

台泰時報28日報導，最新研究顯示，泰國已成為東南亞成長最快的食品外送市場。顧問公司Momentum Works指出，2026年泰國食品外送市場年成長率達22%，居東協各國之首，整體市場規模約51億美元，折合約1,650億泰銖，顯示外送服務已成為泰國消費市場的重要組成。

Momentum Works分析指出，東南亞食品外送市場在經歷前期高度補貼與競爭後，已逐步進入較為穩定且制度化的發展階段。各主要平台開始重視財務紀律與單筆訂單獲利能力，使市場結構趨於明朗。

以區域整體來看，2025年東南亞食品外送市場商品交易總額(GMV)達227億美元，年增18%，重新展現強勁成長動能。其中，泰國表現最為突出，其次為印尼、馬來西亞與越南，年增率約落在18%至19%之間。

泰國市場成長的主要推動因素包括平台間激烈競爭、強調高性價比的促銷活動，以及政府「一人一半加強版」補貼措施回歸，有效刺激消費需求並提高訂單頻率。報告指出，雖然平均客單價略有下滑，但消費者使用外送服務的頻率明顯上升，逐漸形成日常生活習慣。

在市場結構方面，Grab仍穩居東南亞食品外送平台龍頭，市占率提升至55%，交易金額約125億美元。值得注意的是，ShopeeFood成功超越Foodpanda，躍升為區域第二大平台，交易金額約33億美元。

就泰國市場而言，Grab與LINE MAN兩大平台合計市占率接近90%。Foodpanda已於2025年5月正式退出泰國市場，使競爭格局進一步集中。

Momentum Works也指出，外送平台正逐步調整經營模式，從單純的餐飲配送服務，延伸至餐廳訂位、店內用餐(Dine-out)以及廣告服務，藉此擴大收入來源，轉型為餐飲生態系中的「需求管理者」。

報告總結，隨著價格導向策略持續推動大眾市場滲透率，泰國食品外送市場短期內仍將維持高成長態勢，同時也為平台營運模式與服務多元化帶來新的發展空間。 (編輯:柳向華)