從黨內孤鳥變不死鳥！黃揚明看林岱樺造勢「一箭雙鵰」：民進黨卻是喜憂參半

民進黨立委林岱樺1日在高雄岡山舉辦市長初選造勢，主辦單位喊出3萬人參與，她更在台上哭訴因民調第一遭到檢調追殺，而正國會掌門人林佳龍在造勢前率成員發文力挺，雖最後正國會不少大咖缺席，但仍展現派系相挺力道。對此，媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》指出，林岱樺不僅用這場造勢，消除地方對她退選的疑慮，同時也讓她不再是黨內孤鳥。

黃揚明表示，過去初選很少出現大型造勢，林岱樺用此事消弭地方「她不會參選」的聲音；而近期正國會成員的聲援，使林岱樺得到派系依存，不再是過去的黨內孤鳥，此事對民進黨而言喜憂參半，憂是初選期間黨內矛盾可能逐漸浮現，但喜是派系約束力可能有效讓敗選者維持團結態勢，支持唯一出線人選。

而針對林岱樺在造勢現場「民調教學」，引導選民謊報年齡，黃揚明指出，民進黨初選民調的年輕族群得以被加權，是因年輕人多在外工作，被調查到的機率很低，較少在初選期間返鄉接到電話，這是民進黨過去至今的「遊戲規則」，但林岱樺在造勢場合，公開呼籲謊報年齡，肯定會被黨內批評。

黃揚明續指，林佳龍正值為外交焦頭爛額之際，出聲支持林岱樺可能會引發批評，雖然林佳龍未實際站台，但他作為派系領袖，當正國會在黨內影響力逐漸降低之時，林佳龍必須透過此舉表達「正國會還在」，不過同派系的王義川稱自己為「公共財」，卻打臉了正國會這次的態度。

黃揚明認為，對國民黨來說，高雄市贏面比台南市還高，目前藍委柯志恩與其他民進黨潛在候選人的民調幾乎追平，在民進黨黨內初選糾葛中，柯志恩或許能以「異軍突起」之姿，贏下高雄市長選舉。

