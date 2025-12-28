從龍山寺到101全刻上去！蔣萬安這份禮物讓上海市長秒懂台北

台北市長蔣萬安今（28）日出訪上海參加2025年雙城論壇，特別準備「雙城共榮·北捷紀念錫盤」作為主禮贈予上海市長龔正。蔣萬安自2023年首度赴滬參加雙城論壇以來，始終秉持「雙城好、兩岸好」的理念，這份主禮象徵兩市交流已如捷運路網般密不可分、穩定前行。

蔣萬安參加雙城論壇。（圖／中天新聞）

紀念盤特別選用純錫打造，錫是極為穩定的金屬,象徵雙城的友誼「彌久常新」，也取「錫（惜）福、惜情」之意，表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼、抱持倍加珍惜與守護的態度。盤面上精心鏤刻了台北跨越百年的城市天際線與捷運地標，從古樸的龍山寺、北門到現代的台北101、大巨蛋等，呈現歷史與現代、城市治理與韌性、市民生活與文化的三重對話。

台北市贈與上海市刻有台北著名地標的錫盤。（圖／北市府）

錫盤中央特別鏤刻「2025雙城論壇｜雙城好 兩岸好」字樣，映證2025年雙方排除萬難、共促交流的歷史時刻。蔣萬安此次出訪上海，還特別準備以「東、南、西、北選品」為核心概念的藏城美味特製禮盒，讓上海朋友從舌尖直接感受到台北的人情味。

台北市贈予上海市的禮盒。（圖／網友提供）

禮盒選品涵蓋百年市場的翻新、歷史古蹟的活化以及國際認證的巷弄魅力，展現台北在保留傳統底蘊的同時，具備邁向國際的創新動力。此份禮盒透過四種不同的口感——酸甜、沁甜、酥脆、清甜，堆疊出台北生活的層次感。蔣萬安以此禮致贈上海方，寓意雙城合作能如這份禮物般，從日常的點滴累積，終能化為「水到渠成」的具體成果。

禮盒選品包括東門永康街的情人果，永康街匯聚在地美食與青創品牌，榮獲國際評選為「全球最酷街道」，情人果的酸甜與清爽象徵春日活力。南門市場以乾貨與眷味熟食聞名，改建後空間更明亮舒適，果仁柔糖口感細緻，夏日沁甜風味展現傳統與創新相遇。西門艋舺從商貿聚落蛻變為潮流文化指標，香甜酥脆的黑糖小酥捲是秋日細品城西風華的最佳伴侶。北門大稻埕以茶起家，紅磚騎樓與商行牌樓訴說台北百年故事，冬韻烏龍茶香清甜回甘，為這座城市留下暖心記憶。

雙城論壇推動的「直航與便利」，已讓兩市進入「一日生活圈」，這份伴手禮正是一張尋味台北的邀請函，讓上海朋友從舌尖體驗台北的日常軌跡。

