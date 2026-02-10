從《世紀血案》看年輕世代對轉型正義無感 學者籲社會教育還要加強

電影《世紀血案》從殺青記者會後引起一連串爭議，許多演員的發言不禁讓人懷疑台灣這些年的轉型正義及人權教育出了甚麼問題？學者分析認為，即便台灣推動轉型正義這麼多年，整個社會教育上還是對於這部分不太重視，而藉由這次的爭議，或許可以做為一次機會教育，讓更多人正視。

台灣統獨爭議更受關注 稀釋轉型正義力道

電影《世紀血案》演員的各式說法引發諸多爭議，台灣過去就曾出現過年輕人對於納粹圖騰與手勢的戲謔言語，到這次對於林宅血案毫無敏感度的發言，都讓人思考台灣的人權教育到底都上了甚麼內容？

廣告 廣告

政大國發所所長黃兆年認為，台灣經歷了三次的政黨輪替，民主制度算是鞏固，但在人權價值的追求上，反而沒那麼積極，一個很重要原因也是因為台灣在一開始面對轉型正義的時刻，出現更受到關注的事件，就是統獨議題，影響到對人權侵害等事情的要求。他說：『(原音)所以這個統獨的這樣的一個議題，它事實上變得更顯而易見，變成那種程度上在我看來有一點把每一個國家經歷民主轉型的國家可能都會要去思考的一種威權到民主裡頭的過去的人權侵害問題怎麼處理的問題，它反而稍微的比較次要，就變成說大家沒有那麼大的心力跟關注投注在這邊，所以這其實也分散了一部分的公民社會的聲音跟訴求。』

轉型正義剩名詞 台灣社會教育亦缺乏

輔大歷史系教授陳君愷則指出，台灣不是沒在上人權教育，公民課都會上，可惜目前幾乎只剩一個名詞，多數的學生對於像是228事件、白色恐怖事件都無感，甚至228現在多數人也只在意可以放連假，喪失原本的意義。

陳君愷認為，人權教育光靠學校上課並不夠，還需要整體社會教育一起配合。但台灣這部分現在連政府也做得不夠好。他舉出自己去德國法蘭克福，車站附近可以看到辛德勒故居的牌子說明，而台灣許多的不義遺址，甚至只給一個QR CODE還要自己掃描才能知道內容。

他呼籲轉型正義跟人權教育不只在學校，在社會上都應該大量出現，並做出全面盤點。他說：『(原音)轉型正義跟人權教育跟歷史的東西在學校教育裡面要極大量，社會教育裡面也要極大量。我就說像不義遺址的標示或國家人權博物館的那邊的那樣…甚至讓當年筷子手還逍遙在那邊，我覺得那些都是不正確的，這些東西都要花心思全面去盤點並且去做。』

人權教育傳播管道需貼近年輕世代 學者推影視作品是好切入點

中央大學客家語文暨社會科學系兼任副教授曾建元表示，台灣的人權教育、轉型正義教育很多，尤其現在資訊爆炸的年代，要甚麼資料隨便上網都可查到，但依舊吸引不了年輕世代的關注，主要也是跟他們的生活經驗太疏離有關，年輕人覺得那是上個世紀的事情，太過遙遠與他們平日生活無關。另一方面也是傳播管道的差異，現在年輕人不愛看書了，但若從影視角度切入，也是另一種方式。他認為韓國在這方面表現傑出，台灣現在也急起直追，像是電影《大濛》或幾年前的《流麻溝十五號》等等，都可以藉由影音方式讓年輕世代對這些事件有更深刻的記憶點。他說：『(原音)這些題材非常好的作品出來以後，我們也看到很多人在投入、挖掘這些從這些史料當中去挖掘這些故事。所以我相信未來年輕世代被提醒之後，他們會更加的關心在這個土地上，他們的前輩或他們的家族曾經發生過的事情，或他們的社群曾經發生過的這些故事。』

《世紀血案》引關注 剛好做機會教育

台灣教師聯盟則呼籲主管機關應該建立更清楚的「重大歷史事件影視倫理指引」，包含授權、史料查核、受害者權益保護與資金揭露；影視工作者也該把「轉型正義」當作專業的一部分，而不是臨時抱佛腳的公關危機處理。

同時在教育現場，台教盟也希望把這事件當作教材，教導學生分辨創作自由跟消費苦難的界線，了解民主社會需要言論自由，但也需要對權力、金流和敘事操作保持警覺。他們希望告訴學生，不要把威權的陰影包裝成好看的故事，台灣民主發展到現在是經過無數關心和支援台灣的人，長期犧牲奉獻而來的成果，彌足珍貴，需要受到重視。

陳君愷也認為，其實這次《世紀血案》爭議，剛好可以進行一次非常好的機會教育。現在人對於保母虐殺幼童都這麼義憤填膺，那回頭看當年的林宅血案或許可以提醒很多人，不遠的歷史前曾經發生過這樣的殘酷事件；藉由這次機會做更深刻檢討學校教育以及更加強社會教育。