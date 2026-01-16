從一份健康餐開始 在新竹累積20萬會員背後故事

低醣高纖的新竹飲控餐盒，為健康飲食生活打下好基礎（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美味、均衡又溫暖 新竹健康便當品牌顛覆刻板印象

許多民眾或許都對健康餐留有「單調」的印象，認為想要維持身體健康，就必須忍受這些索然無味的日常飲食。然而左營低卡餐品牌健人餐廚的主理人認為，透過精心製作的好味道，才能讓健康生活持之以恆。這家在近幾年掀起話題的新竹低GI飲食品牌，不僅是橫跨高雄、新竹飲控餐盒市場的業界新秀，品牌的背後，更藏著一段充滿溫度的創業故事。

會議餐盒外送也能這麼豐盛！【健人餐廚】用少油料理照顧上班族的身體（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從家庭故事到創業初衷 高雄低卡便當品牌的誕生

時間倒回2019年，健人餐廚的主理人在當時仍未有過餐飲經驗，促使他決定踏入高雄健康餐市場的，還是來自家庭的羈絆。她的爸爸是一名資深的救難人員，經常在第一線與時間賽跑，而沒有時間好好吃一頓飯。在父母皆因癌症過世後，主理人深深意識到「健康飲食」並非僅是時尚流行，而是經常被大眾忽視的真實需求。

少油＋低醣＋高蛋白 新竹低GI外送新時代

在創辦團隊的齊心協力下，新竹健康餐品牌健人餐廚就此誕生。品牌專門照顧三種人，想吃得健康的人、忙到忘記吃飯的人，以及健身後需要補充蛋白的人。少油、低醣的調理手法，讓每份烤雞腿、舒肥牛排套餐同時健康而誘人。

回憶起創業初期，主理人表示，疫情在創始店開幕2-3個月後隨即爆發，恰好品牌率先導入線上訂餐系統，才能撐過這段艱難時期，並在鞏固既有店面的經營後強勢北上，進軍新竹健身餐盒市場。

主理人對於父母的思念，轉換為創立這間健康輕食品牌的強大動力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

用餐盒做公益 新竹外送健康餐的「利他精神」

儘管健人餐廚在高雄、新竹健康餐領域都取得了巨大的成功，品牌始終圍繞著「利他」的核心理念行事。疫情期間，許多醫護人員都靠他們的餐盒補給，並將營收捐給癌症基金會。2025年花蓮地震時，他們更號召會員一同參與公益，每賣出一份餐盒就捐助一元，最終累積有破萬消費者前來響應。

除了積極回饋社會外，這間新竹低卡餐盒品牌也強調對工作同仁與顧客的關懷與同理心。主理人分享，品牌不會用「您」來稱呼顧客，而是熱絡地以「你」招呼。「我們把客人當成朋友與家人，不想讓客人覺得見外。」主理人笑著說。真誠到骨子裡的親切感，也讓健人餐廚收穫了滿滿的路人緣。

新竹高蛋白餐盒品牌【健人餐廚】不時推出公益活動，將健康飲食化為社會中的溫暖力量（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新竹健身餐盒店的下一步 掀起健康飲食新風潮

如今的健人餐廚，光是在新竹就有超過六萬名長期訂閱的會員。品牌更計畫把版圖擴張到桃園，將新竹健康餐盒的餐點與精神帶到更多地方。「健康不應該是一種壓力，我們正漸漸地把健康融入生活的儀式。」主理人表示。

透過與「逗留瑜伽」、「武拳拳擊館」、「采冠茶飲」等知名業者合作，健人餐廚將均衡飲食與運動結合，打造全方位的健康生活。品牌也與辣醬品牌「灣沏辣」推出聯名餐盒，並將部分所得捐贈給台灣癌症基金會，為社會公益進一份心力。

「健康可以有很多種面向，我們也以此為目標，持續探索更多能做到的事。」主理人如此為專訪收尾，也替品牌寫下了一個完美的註腳。

許多關注健康飲食的消費者，或許會對健人餐廚充滿好奇。以下整理出常見問題，幫助想嘗試高雄、新竹地區健康便當外送服務的讀者，更清楚了解品牌特色、餐點推薦與會員優惠制度

Q1：【健人餐廚】適合哪些族群選擇？



A：【健人餐廚】的餐點特別受到上班族、健身族及注重營養均衡的消費者喜愛。品牌設計餐盒時兼顧飽足感與口味變化，讓不同生活型態的人都能輕鬆維持健康飲食。

Q2：第一次嘗試【健人餐廚】，有沒有推薦必點的餐盒？

A：初次體驗者可從人氣餐點「炙烤嫩雞腿」開始，這款高雄人氣健康餐盒是許多常客回購率最高的選擇，兼具高蛋白、低油與豐富口感。

Q3：【健人餐廚】的會員制度有哪些特別優惠？

A：品牌設有會員與 VIP 專屬制度，持有會員吊飾可享限定優惠與不定期折扣活動。

Q4：【健人餐廚】是否有提供企業或團體的訂餐服務？

A：【健人餐廚】提供高雄、新竹企業餐盒訂購方案，可預排配送，方便公司會議團膳與健身房活動餐點。

