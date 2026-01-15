從「先冷靜再決定」出發 高雄大學跨系學生以AI投資輔助構想獲全國競賽肯定

股市小白面對資訊爆炸，最難的往往不是如何下單，而是不知道情緒是否已影響投資判斷；國立高雄大學一支由非資訊背景學生組成的跨系團隊，從這項困擾出發，提出「先冷靜再決定」的AI投資輔助構想，協助新手因應資訊混亂與情緒干擾問題，並在數位發展部《AI學研解題實務練功房》中獲得評審肯定，拿下三萬元獎勵金。(見圖)

高雄大學今(十五)日說明，該團隊成員包括東亞語文學系（東語系）楊佳昕、潘均凱，應用經濟學系（應經系）蔡伯廷，以及工藝與創意設計學系（藝創系）魏姵宸，皆修習校內創新學院、資訊管理學系（資管系）系主任林杏子所授《創新思考與問題解決》課程，進而組成跨系團隊，北上挑戰數位發展部數位產業署首屆《AI學研解題實務練功房》。

林杏子指出，該課程由創新學院規劃開設，設計重點不在培養學生快速寫程式，而是建立AI素養，引導學生從真實問題出發，學會界定情境、定義痛點並理解使用者需求，進而思考AI在其中能扮演的合適角色；課程強調跨系合作與實作導向，鼓勵學生整合不同專業背景與工具資源，培養在複雜情境中進行判斷與決策的能力；對多數非資訊背景學生而言，能在有限時間內完成具體解題構想並於全國競賽中獲得肯定，關鍵不在技術炫技，而在於是否具備理解、運用並審慎判斷AI適用情境的能力，以及解方是否貼近現實且具可行性。

由非資訊背景學生組成的「必拿三萬」團隊，成員中三位為大一生、一位為大三生，皆在未具備AI與程式基礎的情況下參賽。團隊從年輕世代初探投資市場時常面臨的資訊落差、決策壓力與情緒焦慮出發，提出「PredicX」智慧投資輔助構想，嘗試以AI技術與預測模型作為解方。在競賽準備期間，團隊從零開始學習AI概念並著手規劃，在兩個月的賽程中與授課老師密集討論系統架構與開發，逐步完成解題構想。

該系統運用Open Data等公開財經資料進行分析，整合技術指標與股價走勢判讀，將投資人在決策過程中可能出現的情緒反應與行為特徵納入思考，定位為協助投資新手降低非理性判斷風險的輔助工具。團隊學生表示，很開心高雄大學創新學院開設這樣的課程，成員來自不同的學系，雖然皆不是資訊背景，在課程學習過程中深刻體會到訓練資料、AI模型設計與使用者互動之間的關聯，並完成AI學研的自我挑戰，除了贏得獎金、也讓自己加值成為未來的AI人才。