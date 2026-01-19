從「全面連網」到「有效近用」 114 年數發部《數位近用調查報告》所揭示的台灣數位社會轉型

114 年數發部《數位近用調查報告》所揭示的台灣數位社會轉型是從全面連網到有效近用（示意圖由ChatGPT 5.2依指令生成）

當家戶連網率突破九成、個人上網率邁向全面普及，台灣的數位發展顯然已經走過「有沒有網路」的階段。

台灣的數發部《114 年數位近用調查報告》[1]呈現的，已不再只是接取技術的擴散，而是一個更值得深究的問題：在高度連網的社會中，人們究竟如何使用數位工具？而這樣的使用方式，又正在把我們帶往哪裡？

這份調查顯示，台灣的數位近用正進入一個新的轉折點——從「接收落差」轉向「使用結構」與「能力品質」的差異。這不只是技術演進的自然結果，更是一場關於生活型態、公共治理與社會風險的結構性變化。

數位普及已非問題，問題在於「用在哪裡」

調查中最醒目的數字，是家戶連網率與個人上網率雙雙創下歷史新高。這意味著，至少在基礎接收層次上，台灣已成功跨過多數國家仍在努力的門檻。然而，真正值得關注的並不是「多少人上網」，而是「上網在做什麼」。

即時通訊與影音娛樂使用率長期居高不下，幾乎成為全民的日常行為。相對而言，與公民參與、專業能力提升或公共事務相關的應用（例如線上課程、進階資訊查詢、內容創作與販售）卻呈現停滯甚至下滑。

這個落差反映的並非民眾「不夠努力」，而是數位平台生態的重心轉移：數位近用正在被高度娛樂化、即時化與情緒化的設計邏輯所主導。網路仍然被廣泛使用，但其社會功能正在收斂，而非擴張。

疫情紅利消退後，數位行為開始「回縮」

報告中特別值得玩味的一點，是多項在疫情期間快速成長的數位行為，在 114 年調查中出現中期或短期的下降趨勢，包括線上學習、影音編輯、網路販售與部分資訊查詢行為（例如維基百科的查詢下滑）[2]。

這並不意味著數位化倒退，而更像是一種「回歸常態後的重新分配」。疫情曾迫使大量生活與工作活動全面線上化，當實體空間重新開放，部分需求自然回流。然而，真正值得警惕的是：哪些數位能力被保留下來，哪些則被放棄？

如果留下來的主要是娛樂與即時通訊，而被放棄的是學習、創作與深度資訊處理，那麼這個社會的數位轉型，其實並未累積太多可持續的公共價值。

數位金融與政府服務的「穩定上升」，是一個重要訊號

相對於娛樂用途的高度集中，報告中仍有幾項指標呈現穩定上升趨勢，特別是網路銀行、行動支付與政府線上公共服務。這顯示，當數位工具與「不可或缺的生活功能」緊密結合時，民眾的採用意願會持續累積，而非短期波動。

這也凸顯出一個關鍵事實：數位近用的深化，並非來自更多平台或更多內容，而是來自制度設計是否真正「非用不可」。金融與政府服務之所以能持續成長，正是因為它們不只是方便，而是逐漸成為日常運作的必要條件。

這個觀察對公共政策具有高度啟示性：如果希望提升公民在其他公共領域的數位參與，就必須讓那些參與變得「結構上重要」，而不只是「選項之一」。

從「會用網路」到「能不能辨識風險」

報告中也納入所謂的「次調查」，它所納入的資訊安全、假訊息、網路霸凌與資訊篩選能力，某種程度上揭示了台灣數位社會的下一個壓力點。

在高度連網的環境中，風險並不來自「不知道怎麼上網」，而是來自無法有效判斷資訊品質、來源與意圖。當即時通訊與社群平台成為主要資訊流通管道，錯誤訊息、情緒動員與惡意操作的成本被大幅降低，而防禦成本卻轉嫁給個人。

這正是「數位近用」概念需要被重新定義的地方：真正的近用，不只是連得上，而是有能力不被數位環境傷害。

一個正在成形的分水嶺：娛樂型使用者 vs. 功能型使用者

綜合數發部本次調查的研究結果，可以隱約看見一條新的分水嶺正在成形。這條界線不再是年齡或地區，而是數位使用的深度與目的。

一端，是以即時通訊、影音娛樂與被動接收為主的「娛樂型使用者」；另一端，則是能有效運用數位工具處理金融、工作、學習與公共事務的「功能型使用者」。兩者都高度連網，但其所累積的社會資本與風險承擔能力，卻可能南轅北轍。

如果政策仍停留在「提高上網率」的舊思維，這條差距只會被忽略，直到它轉化為更難處理的社會不平等。

數位近用的下一步，是制度而非技術

數發部《114 年數位近用調查報告》最重要的價值，不在於證明台灣「已經很數位化」，而在於提醒我們：數位轉型的核心，早已不是技術部署，而是制度選擇。

在全面連網之後，真正的問題變成：我們希望一個怎樣的數位社會？是以娛樂與即時反應為中心，還是能支撐學習、公共討論與集體決策的基礎設施？

在台灣，數位近用的下一階段，不只是讓更多人「用得到」，而是確保更多人「用得好、用得安全、用得有公共意義」。這將是比鋪設任何一條光纖都更困難、也更重要的工程。

[1] https://www-api.moda.gov.tw/File/Get/moda/zh-tw/UtFPqDu90WXGz2h

[2] https://www.cna.com.tw/news/afe/202601140283.aspx

資訊查詢是關注民眾「最近3個月曾透過維基百科或其他網路用戶自創內容查詢資訊」的情形。調查顯示，114年民眾資訊查詢使用率為46.9%，較113年下降3.4個百分點，在12項網路使用類型指標中，資訊查詢下跌幅度最大。