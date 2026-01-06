從「初魚」到興櫃餐飲巨頭！豊漁集團10年大宴，「米其林星星2+1」秀技藝：2026版圖再升級

以無菜單料理「初魚」起家的豊漁餐飲集團，2025年6月登陸興櫃後，接著併購一星餐廳Impromptu by Paul Lee，正式跨足西式餐飲。 近日為慶祝十周年里程碑，豊漁更串連旗下兩家星級餐廳盈科EIKA與Impromptu by Paul Lee聯手推出限定套餐，並宣告升級計劃。



豊漁餐飲集團迎來成立十週年的重要里程碑，旗下米其林二星日本料理「盈科EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu by Paul Lee」，於2026年1月5、6兩日，推出限定的十周年主題晚宴，一人要價12,800元（包含酒水pairing 與一成服務費）。

此次晚宴由豊漁旗下兩家米其林餐廳「盈科EIKA」與「Impromptu by Paul Lee」操刀，也是盈科EIKA料理長稗田良平與Impromptu by Paul Lee主廚李皞（Paul Lee） 首度合作。

兩人以「十年」為題，不僅推出多道主廚全新創作料理和餐酒搭配，亦加入許多台、日的豐富元素，碰撞出精彩火花。

例如，主菜〈煙燻究好豬・紅麴・炭烤百合根〉將帶骨的紐約客部位，以台灣紅麴與日本米麴醃漬後煙燻炭烤，一旁搭配炭烤茄泥與百合根及黃酒醬汁，是土地、時間與技藝的濃縮。

而〈海膽炸醬麵〉，則源自Paul主廚童年眷村記憶，當日現場製作的手擀麵，以韓式的炸醬與日式高湯為底，鋪上馬糞海膽，是一道滋味與情感同樣濃郁的真摯料理。

▲〈煙燻究好豬・紅麴・炭烤百合根〉

▲〈海膽炸醬麵〉。

甜點部分，總喜歡到夜市找靈感的稗田，以 〈芭樂・蓮霧・梅子・愛玉〉作為清爽的前甜點；Paul則以仿真水果糖球的〈柑橘・巧克力・紅茶〉帶出台灣紅玉紅茶醇厚的熟果香與日本柑橘酸甜的特色，為《十年》餐會的旅程留下溫柔回甘的餘韻。

▲〈芭樂・蓮霧・梅子・愛玉〉。

▲〈柑橘・巧克力・紅茶〉。

豊漁餐飲集團董事長朱?理表示：「在集團成立十週年之際，能同時迎來盈科摘下米其林二星，以及Impromptu by Paul Lee正式加入集團，對我們而言意義非凡。」

他也透露2026年的新動作，包括將推動「Impromptu by Paul Lee」全面升級、改裝，透過嶄新的空間設計與服務體驗，打造更完整的高端餐飲樣貌；此外，由李皞主廚監製的民生型西餐品牌亦正積極籌備中，預計於2026年上半年推出，進一步拓展集團的品牌版圖。

