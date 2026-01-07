從「剩女」到「中女」，新世代中國女性改寫自我敘事
三十七歲的中國多媒體藝術家王子月，長期關注社會現實議題。最初聽到「中女」這一說法時，她很快便欣然接納。還因此受到啟發，創辦了自己的「中女電台」。她希望為女性打造一個具有啟蒙和賦權意義的平台，幫助她們擺脫性別不公和社會偏見，特別是因年齡而被貼上的各種標簽。
「對我來說，只要一個女性擁有足夠的社會經驗和行動能力，她就可以是『中女』, 」她說。
在她看來,「中女」代表的是健全的人格、成熟的世界觀、獨立思考的能力，以及對自我持續精進的要求——這是一種內在狀態，而非年齡標籤。
多年來，年過三十卻未婚的中國女性常被稱作「剩女」──一個帶有明顯貶義的社會標籤。 如今，隨著婚姻不再被普遍視為人生必選項、生育率持續走低，這個稱呼正逐漸失去影響力。
越來越多中國女性開始嘗試用新的語言，重構關於女性的敘事方式，不再僅僅圍繞婚育狀況展開，而是納入個人成長、職業發展、精神世界、親密關係等更為複雜且多元的維度。
「中女」，正是在這樣的社會語境中浮現。
在中國社交平台小紅書上，「中女」最早出現在2021年12月，至今流覽量已達數千萬。 根據數據智慧服務商藝恩的統計，過去一年，社交媒體上關於「中女」的討論量年增超過200%，話題「歡迎來到中女時代」一度達到年度聲量高點。
隨著討論升溫，「中女」也逐漸走進影視作品、綜藝節目和商業行銷之中。與「女性力量」「女性覺醒」「女性崛起」等關鍵詞並列出現。它成為一種被看見的新形象，同時也不可避免地被消費。
王子月計劃為「中女電台」訪問100位不同背景的女性，圍繞親密關係、成長困境與人生經驗展開討論，呈現當代中國女性多元而複雜的生活圖景。 節目在選擇受訪者時並不設置年齡門檻——坐在她的麥克風前的有，29歲的鳥類科研工作者、42歲的夯土建築師，甚至69歲的性教育專家。播客於今年2月上線，目前已更新到35期，在各平台積累了近2萬人訂閱。
一位藝術家的「自救行動」
中女電台的誕生，源自於一段近乎封閉的生活經驗。
2022年上海封城期間，王子月所在的社區被嚴格封控，她在家中度過了整整87天。 物質上沒有受到太多限制，她還能通過團購買到來自千島湖的活魚，但精神上的壓抑卻無處消解。
王子月長期關注城市與人口流動的變化，過去頻繁往返各地美術館進行創作與展覽，疫情期間，所有項目驟然停滯。 隨著封控時間拉長，社會問題逐漸顯現，恐慌情緒蔓延，她的不安也不斷累積。
「在家待到六十多天的時候，我甚至覺得世界少了我也照樣運轉，不知道自己的個人價值在哪裡。」她回憶道。
那一年，她即將踏入35歲，正經歷許多中國女性共同面對的「35歲困境」——體力下滑、職業瓶頸、來自家庭的催婚壓力，交織成一種強烈的焦慮感。
「當生理年齡到了35歲，社會會對女性產生某種期待，特別是我當時是單身，大家會一直問。」 封控期間，她與遠在荷蘭的伴侶長期無法見面，感情最終破裂。
低谷的日子裡，一些女性朋友通過電話和網絡聚集起來，陪伴彼此。既有長輩，也有同齡人，連過去的點頭之交也變得親密起來，她們從藝術創作聊到個人生活，分享各自的轉變和困惑。王子月的母親也經常給她發訊息，講述上一代女性的生活經驗，回憶如何養育女兒長大。
過去，她常把這些話當成嘮叨，沒有耐心去聽，但那段時間裡，她突然意識到，那是一種被低估的「母性智慧」，是一代代女性在生活中摸索出的生存策略。
小學時，王子月有時因起不來而錯過早自習，媽媽不會責備，只說了句「抓大放小，不影響學習就行」。多年後，當她在藝術項目合作中遇到利益拉扯時，仍會想起這句話，提醒自己不必事事消耗心力。
正是在疫情期間，這些來自女性間分享與傾聽，讓她第一次如此清晰地感受到女性的韌性與智慧，「有一種重生的感覺」。她因此萌生了創作「中女電台」的念頭，希望把這些智慧保存下來，傳遞出去。
在訪談中，王子月一方面呈現嘉賓的專業觀點，另一方面聚焦對方的成長經驗，尤其是女性在成長過程中普遍遇到的問題，比如該怎麼選工作、什麼時候組建家庭、要不要生育等等。令她印象很深的是，在幾十期的訪談中，當問到你最欣賞的女性是誰時，有超過十位嘉賓回答，是自己的媽媽。
還有一期節目中，她訪問了45歲的歷史社會學家郦菁，從她個人經歷展開，如何開始性別研究，一直探討到當今女性主義思潮。這一期尤其受到歡迎。
「我們的歷史，往往由勝利者書寫，而勝利者通常是男性，」她說，「但女性的智慧同樣重要，她們在重大變動中展現的韌性，是很多男性難以比擬的。」
她打算在製作完成100期之後，策劃一場線下見面，邀請這100位女性相聚，彼此認識，探索更多合作的可能，也讓「中女電台」成為一個真正的發聲與連結平台。
網絡上有關「中女」的討論呈現出高度多樣化的特徵。香港大學社會學學者汪洋與陳佳琳透過對社交媒體數據分析發現，在相關討論中，力量、成長、30+、覺醒、能量、焦慮、崛起等關鍵詞尤為突出。
「這些豐富的討論更多是關於個體成長和內在力量的提升，而非單一的宏觀敘事」， 兩人對BBC表示，「相關表達一方面積極向上，強調自我對話； 另一方面也折射出更普遍的社會關切，比如就業、婚育、社會福利等。 」
兩位學者的研究顯示，自2022年起，有關「中女」的討論明顯增加。根據新紅數據，小紅書上「中女」標籤自2021年11月底創建以來，流覽量已超過3400萬; 「中女時代」標籤於2022年6月建立，流覽量超過8000萬。
另外，行銷帳號在「中女」討論中扮演重要角色。 例如在推廣《乘風破浪的姐姐》《30而已》等綜藝時，「中女」「她經濟」「大女主角」等詞彙都被頻繁使用。
「女性角色的可視度確實提高了，或者說，她們被賦予的內涵正在發生變化」，汪洋與陳佳琳說。
來自陝西的阿笨（化名）說，她更願意用「中女」來形容這樣一類女性：三十歲以上，開始重新掌握人生主導權，足夠清醒，也足夠獨立，不再急於向外界證明什麼，也不再被標籤牽著走，而是做好自己，走出自己的路。
阿笨是兩個孩子的母親，過去曾是一名律師，自稱「理性分析型人格」。而正是她這樣一個看似不會輕易被情緒或潮流裹挾的人，卻在近幾年裡，清晰地感受到一種轉變正在發生——時代在變，女性的身份也在被重新書寫。「中女」，成了一種浮出水面的社會現象，而她自己，正站在浪潮之中。
從「孩子控制了我的人生」到拿回主動權
37歲的阿笨出生在陝西一座小城市。她形容自己是典型的「小鎮做題家」，靠著一路苦讀，考上大學，離開家鄉，最終在深圳成為一名律師。
2017年，她辭職準備跳槽，在拿到新律所錄取通知不久，卻發現自己懷孕了。 對方要求入職兩年內不得生育，她只能放棄這次機會，轉而成為全職媽媽。
此後，育兒的重擔幾乎完全落在她一個人身上。她一邊照顧孩子，一邊利用零碎時間做海外代購補貼家用。可現實並沒有因為她的努力變得輕鬆——從一線城市的白領律師，到每天被家務和瑣事纏身的全職媽媽，身份的巨變讓她反覆質問自己：「我的價值到底在哪裡？」
她經歷了產後抑鬱，還沒恢復過來，又懷上二寶。2020年，她成了兩個孩子的媽媽，新冠疫情疊加育兒壓力，生活徹底失序。
大女兒因分離焦慮拒絕上幼兒園，小兒子尚在襁褓。學校和社區動輒封控，丈夫又頻繁出差，幾乎所有責任都集中到她一人身上。 她形容那段時間的自己，「一點小事都可能引爆情緒」，像被困在一個不斷收緊的空間裡，連呼吸都變得困難。
在崩潰邊緣，阿笨做了一個在旁人看來並不理性的決定——離開深圳，前往雲南大理。她聽說那裡有不同於主流體系的教育方式，想為孩子、也為自己，試一試另一種可能。
在大理，找幼兒園之餘，她開始大量收聽博客，閱讀上野千鶴子、戴錦華等學者的訪談。她還密切追蹤MeToo運動，讀完了《知曉我姓名》一書，書中作者對自身遭遇的性侵事件層層追問，深深震動了她。
「那一刻我突然意識到，女性是可以發聲的，」她說，「不是默默承受，也不是連抱怨都覺得羞愧。」
這個念頭推動她開始紀錄自己的生活。她用文字和短片，細緻地記下在大理探訪幼兒園的經歷：校園環境、教育理念、教師風格、暑期安排，以及她作為母親的真實體驗。她把這些內容發布在小紅書上，吸引了上萬名粉絲。
線下，她和幾位媽媽成立了工作室，以茶為媒，舉辦面向媽媽群體的創業分享會，同時製作健康零食和茶葉，算做一部分收入。
她們圍坐聊天，談孩子，也談親密關係、個人困惑和自我。相比城市裡的效率與焦慮，這樣的社交顯得緩慢而真實。原本只打算在大理停留半年的她，一住就是五年。
回望那段經歷，阿笨說，不管是自媒體上的紀錄，還是線下分享，她都一點點找到自己的聲音。「哪怕這種聲音很微弱，但那是我自己的」。
她不再為放棄原本清晰的律師職業路徑感到懊悔。她逐漸明白，女性只有先安頓好自己，才能真正處理好與孩子、與世界的關係。
「以前我覺得，是孩子控制了我的人生，」她說，「現在，我覺得我把主動權拿回來了。」
目前她和同伴已經創立了自己的品牌，在沿海城市有了實體店，也開發小程式，嘗試線上銷售，倡導慢節奏的工作方式。
「被看見總比不被看見好」
很多人第一次接觸「中女」這個詞，並不是在社交平台或研究報告裡，而是在脫口秀現場。
近年來，「中女」的流行，與脫口秀演員小鹿的走紅，幾乎是同步發生的。2022年前後，小鹿開始被更廣泛的大眾熟知。她把目光對準女性處境，自稱要「做娘兒們的脫口秀」。在代表作《女兒紅》中，她反覆拆解30歲以上女性面對的生育焦慮與社會壓力。到了 2024年，她索性把專場命名為《我的中女時代》，在南京、昆明、珠海等多個城市巡演舞台上。她用幽默甚至有些粗糲的語言，談論年齡、身體、父母與選擇，笑聲之下，是一種毫不掩飾的直白。
來自上海的殷倩文說，小鹿像是她的「嘴替」，替她說出了那些在現實生活中因為顧及關係、氣氛或禮貌而被咽回去的話。
「太常見了，」她舉了一個日常得不能再日常的例子，「30多歲的人，生日蛋糕上還要寫18。」
殷倩文說話直接，語氣甚至有些潑辣。但她也清楚，在現實中，當身邊的女性朋友或同事因年齡、婚育問題而自我消耗時，她往往選擇沉默。不是沒有想法，而是不知道該怎麼說，才不會顯得咄咄逼人。
於是，小鹿站在台上，替她把話說完了。
「我們為什麼要為自己的年齡增長感到羞恥？」小鹿在段子裡反問，「活得長是一件值得驕傲的事情，我們能活到30多歲的人，一定比你們這些20多歲的人牛掰啊。」
又或者那句讓殷倩文印象很深的話——「我發現，女孩子一旦過了30歲，都特別害怕承認自己的實際年齡。別人一問今年多大了，所有的回答都是一樣的：你猜。」
「小鹿的段子有點恨鐵不成鋼的感覺，」殷倩文說，「但本質上，她是希望喚起女性覺醒。」
36歲的殷倩文海外碩士畢業，目前在一家跨國電商公司擔任中階管理。 她並不抗拒「中女」這個稱呼，甚至坦然接受自己是一名中年女性。
「至少被看見，總比不被看見好」，她說。
她注意到，近年來，一些女性企業家的名字開始頻繁出現在公共討論中。比如人們談論宗馥莉、曲靖，更多聚焦於她們的工作能力與經濟成就，而不再首先追問她們的家庭角色。「我覺得這是一種進步。」
殷倩文不太在意外表修飾，常年馬尾、運動服，自認「從來不是那種典型的女人」。她目前單身，但也並不避諱談論未來生育的可能性。
「我反而覺得，年紀大了行情更好，」她半開玩笑地說，「我20多歲的時候才是真的無人問津，所以一點都不焦慮。」
她盤點過自己的經濟狀況與家庭支持後，給自己留出了一條清晰的選項：如果到了40歲仍然沒有遇到合適的伴侶，她會考慮購買精子生育。「現在唯一的困境是，周圍的男性實在不太行」。
她的生活方式，也呈現出一種與刻板印象不太相符的「中女」樣本。她曾兼職教授有氧搏擊團課程，將力量訓練帶入到女性柔美的動作中，展示帥氣、颯爽的風姿。最近，她迷上了極限運動，把大量業餘時間投入越野跑和馬拉松訓練。
她享受完成高難度目標後的快感，並不斷挑戰更高標準。 自去年12月以來，她已經在國內外參加了15場比賽，多次在數百人的賽事中進入前50名。
像殷倩文這樣，把成長投射到身體與力量上的「中女」，並非個例。近年來，健身、耐力運動、身體管理，成為不少中女敘事中的關鍵詞。但這種轉向，並不只源於個人選擇，也與商業力量密切相關。
越來越多產業開始塑造「中女」形象：一方面讚美她們的自律、成熟與成就，另一方面，也迅速將其轉化為可被消費的符號。
2024年，《VOGUE》推出「中女時代」專題，邀請陳沖、劉嘉玲、宋慧喬、楊瑾華等演員講述女性成長故事。 商業品牌也紛紛圍繞著「中女」展開合作，從服飾、美妝、到養生與健身，幾乎無所不包。
數據智慧服務商藝恩在報告中指出，女性意識覺醒、「她經濟」崛起，以及「九紫離火運」等傳統文化概念的流行，共同推高了「中女」的熱度。 「『中女』已成為品牌重塑形象、傳遞價值觀的重要符號，其背後是女性自我認知深化與經濟地位提升的雙重驅動。 」
但學者也提醒，文化熱潮並不等於結構性改變。 多倫多大學語言研究系助理教授郭婷指出，「中女」現象確實反映出女性自我意識的增長，但真正涉及權力結構的問題，卻在這些討論中不斷弱化。取而代之的，是向內的自我投資和商業化的成長敘事。
「這種模式很難真正撼動父權制度與不平等的社會結構，」她對BBC表示。
在她看來，中國的政治語境往往使得性別與經濟不平等難以被直接討論；以玄學或傳統文化包裝的「女性成長」，反而更容易被接受、被傳播。
郭婷也將當下圍繞「中女」的討論與過去以「女德」為名的培訓進行比較，認為二者雖然在形式上都強調女性成長，實質卻仍帶有法規與商業屬性，「歸根結底，並未真正為女性賦權。 」
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 9
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫
房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 73
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 73
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 346
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 13 小時前 ・ 26
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 496
柯文哲護黃國昌開嗆民進黨 陳揮文怒批：你在幹甚麼啦
前民眾黨主席柯文哲4日將炮火對準民進黨，他稱，不曉得民進黨政府是誰在操盤，自己被關了一年可一笑置之，但「如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策」。對此，媒體人陳揮文今（5）日批，柯的說法矛盾沒邏輯，難道黃的狗仔案不用調查？「你在幹甚麼啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 216
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
1貴族蔬菜罕見變平民價！菜販喊：現在吃真的賺到
生活中心／杜子心報導近期被稱為「貴族蔬菜」的青花菜，價格出現罕見下探，不少市場攤位一斤僅約50元，一顆不到30元，南部產地甚至傳出「50元買4顆」的低價，讓消費者直呼不可思議。外界一度將價格下跌歸因於補助政策或進口影響，農業部澄清，目前進口成本仍高於國產，價格波動主因是氣候條件導致產期集中。對此，資深菜販廖炯程也出面說明，強調這波跌價其實是多重因素疊加的結果。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 17
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 29
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
憂柯文哲、黃國昌先後被關 他：恐變綠白合
[NOWnews今日新聞]民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 119