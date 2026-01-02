從「勝利路」起跑！楊瓊瓔掃「好康」黃昏市場拚台中市長提名

2026年台中市長選戰將至，國民黨立委楊瓊瓔積極爭取黨內提名，引發關注。楊瓊瓔今天與鄉親搏感情，並特地選在潭子區勝利路好康黃昏市場，寓意迎向勝利，盼為選戰討個好彩頭。

楊瓊瓔。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔表示，自己一早先在立法院顧預算、拚建設，下午會議結束立刻趕回潭子，選在「勝利路」起跑，一路掃進「好康黃昏市場」。她從小陪爸媽在市場賣布，是正港的菜市場女兒，最懂基層的辛苦與期待，「我已經準備好承擔更大的責任，積極爭取國民黨提名參選台中市長！我要整合中央與地方資源，建設我們深愛的家園。」

廣告 廣告

楊瓊瓔2日走訪台中市潭子區勝利路好康黃昏市場與鄉親搏感情，盼為選戰討個好彩頭。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔說，2日下午首站特地選於潭子區勝利路好康黃昏市場，是給自己也是給團隊一個期許，象徵初心的回歸、新的開始。她說明，從勝利路起步代表對台中未來充滿信心，以及爭取市長提名、迎戰選舉的決心與信念。楊瓊瓔強調，台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設等每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任為台中打拚。

楊瓊瓔走訪台中市潭子區勝利路好康黃昏市場與鄉親搏感情。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔指出，好康黃昏市場的名稱正好象徵她對未來市政的期許。她說明，若有機會承擔市長重任，將以讓市民有感的好康政策為目標，持續爭取中央資源、完善地方建設。楊瓊瓔說，從交通順暢、公共安全到社會福利，要讓台中不只是建設進步，更是一座讓人安心生活、世代宜居的城市。

延伸閱讀

看完雙柯會 童仲彥嘆：藍綠白合作最大公約數竟是反賴清德

柯文哲致電喊「你因為挺我被抓去關」 蔡正元曝最後心願：盼再見藍執政

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多