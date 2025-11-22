從「十五五」規劃看兩岸 張五岳：中國最壞狀況已過，台灣最大危機在供應鏈重組
「川習會」呈現美中關係緩和，又該如何解讀「中國十五五規劃」?淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳11月20日出席論壇時指出，從現在至明年4月，台海局勢大致可控，短期內不致出現重大變量。他強調，台灣當前最需關注的並非軍事衝突，而是美中科技與經貿角力推動下的全球供應鏈重組壓力。
十五五規劃強調「發展」、「經濟」、「科技」
張五岳11月20日出席北威舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇發表演說時表示，中共四中全會後，當局政策方向更加集中，核心落在科技自立自強、擴大內需與強化實體經濟。「發展」、「經濟」、「科技」、「穩」是官方文件最常出現的4個關鍵詞。
他指出，中國正面臨新能源、電動車等產業的產能內捲壓力，出口結構同步調整，對美比例下降，東協、歐盟與其他新興市場成為成長主軸。下一階段經濟動能取決於內需是否回升，以及民營企業在科技封鎖中的突破能力。
談及北京當局人事變化，張五岳指出，中央高層變動有限，但解放軍高層卻出現明顯整頓，35位上將中僅約三分之一正常公開露面。他表示，這並非權力不穩，而是習近平強化掌控軍方結果的反映。
美中不具備全面脫鉤條件
張五岳認為，美中在高科技領域的脫鉤趨勢已難以逆轉，半導體與AI將逐漸形成「一個地球、兩套標準」。美國雖推動製造業回流，但在商船、鋼鐵、鋁與精密材料上仍處弱勢，短期內不具備全面脫鉤的條件。
稀土則是美國的顯著依賴。張五岳指出，全球近5000件稀土專利中，中國掌握超過4000件，美國至少需要5年才能提高自主能力。
在美中互動方面，他提到，美國總統川普與中國國家主席習近平在「川習會」談約100分鐘，許多議題押至明年4月再談。他預期，如果川普明年訪中，北京當局可能以擴大採購黃豆等方式回應。
國共交流明年初恢復
張五岳指出，台灣三分之二出口仍享美國零關稅，是全球少見待遇，但在川普主張的先進製程「五五產能」與要求台積電擴大美國投資的背景下，台灣無法完全接受，後續談判壓力將升高。
至於台海議題，他分析，北京雖持續關注，但未見急迫動作。台灣內部分歧仍在，美台在軍售與外交領域並無足以引發美中衝突的突破。他預期，國共交流有可能在年底或明年初恢復，成為穩定渠道之一。
針對如何看待中國經濟發展，張五岳表示，過去相當悲觀，但房地產、地方債與大型企業整頓已經過最艱難階段。後續復甦取決於科技突破、實體經濟能否帶來收入改善，以及內需投資與消費是否回溫。他說，不敢斷言快速復甦，但「最壞的情況應該已經過了」。
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
